ضمانت اجرایی مصوبات شورای سیاستگذاری چاپ بر عهده دفتر امور چاپ است

یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نخستین جلسه شورای سیساتگذاری صنعت چاپ اینگونه گفت: نخستین جلسه شورای سیاستگذاری صنعت چاپ ایران صبح روز دوشنبه 7 تیرماه با حضور حداکثری اعضای این شورا برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسه به منظور بررسی دستور‌العمل و آیین‌نامه داخلی شورا و بحث درباره اولویت‌های کاری، ضرورت شکل‌گیری و اینکه چه نقشی در ارتقای صنعت چاپ کشور خواهد داشت، برگزار و در آن مقرر شد اعضا پیشنهادهای خود را تا هفته آینده به طور مکتوب به دبیرخانه شورا واقع در دفتر امور چاپ وزارتخانه تحویل دهند.

سرپرست دفتر امور چاپ با اشاره به اینکه این پیشنهادها در جلسه آینده شورا مطرح خواهد شد، بیان کرد: در نظر داریم جلسه بعدی هفته آینده برگزار شود ولی اگر شرایط فراهم نشود حداکثر 2 هفته دیگر جلسه خواهیم داشت و چون در ابتدای راه‌اندازی شورا هستیم لازم است این جلسات به طور منظم و در فاصله زمانی کم برگزار شود.

افراش افزود: وقتی کارها روی روال عادی قرار بگیرد و امور قوام پیدا کند، بحث سیاست‌های کلان صنعت چاپ را دنبال خواهیم کرد و آن وقت می‌توان در ابتدای هر سال یک جلسه برگزار کرد و به دنبال آن چند جلسه مستمر داشت و پس از آن هر چند ماه یکبار دور هم جمع شویم.

وی حاضران در این جلسه را شامل تمامی افرادی دانست که دعوت شده بودند و اظهار کرد: ما 3 نماینده از اصناف، تشکل‌های غیردولتی چاپ و 2 کارشناس آزاد و چند کارشناس از وزارتخانه را به همراه نمایندگانی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به نوعی با امر چاپ در ارتباط هستند در جلسه داشتیم.

این فعال امور چاپ اضافه کرد: جلسه به ریاست بهمن درّی معاون امور فرهنگی که رئیس این شورا هم هست تشکیل شد و من هم در مقام دبیر شورا حضور داشتم.

به گفته وی قرار بوده است از 2 وزارتخانه صنایع و بازرگانی هر کدام یک نماینده در شورا باشند ولی پس از ادغام این دو وزارتخانه یک نماینده تام‌الاختیار از این وزارتخانه در شورا حضور خواهد یافت.

افراش همچنین توضیح داد: از معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی دفتر ریاست جمهوری نیز نماینده‌ای در شورا حضور دارد و پیش‌بینی ما این است که تمامی تشکل‌ها و مراکز مرتبط با صنعت چاپ در شورا باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها نظراتشان دخیل باشد.

وی در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی مصوبات شورا چیست؟ گفت: دفتر امور چاپ در ساختارش جایگاهی ویژه برای این شورا در نظر گرفته و اتاق فکر ما همین شورا است و تصمیم‌گیریهای آینده ما در گرو تصمیمات این شورا خواهد بود.

سرپرست دفتر امور چاپ درباره چگونگی تایید و یا رد اعضای پیشنهادی تشکل‌ها و نهادهای مختلف عنوان کرد: انتخاب اعضا از سوی دبیر است که به تایید رئیس شورا می‌رسد. اصناف، اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز نمایندگان خود را رسماً معرفی می‌کنند و پس از تایید عضویت آنها آغاز می‌شود.

افراش در پایان تاکید کرد: چند نفر از اعضا هنوز انتخاب نشده‌اند که در جلسات آینده معرفی می‌شوند. خوشبختانه آقای درّی حمایت خود را از این شورا اعلام کرده‌اند و با چنین حمایتی نتایج مثبتی از فعالیت شورا حاصل خواهد شد.