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۸ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

- بمبگذاری در یک هتل کابل هفت کشته برجا گذاشت.

- ناتو اعلام کرد بالگردهای نیروهای ائتلاف در پی حمله طالبان به هتل اینترکانتیننتال در کابل سه نفر از شورشیان را بر بام این هتل به دام انداخته و کشته اند.

- پلیس مصر با معترضان در نزدیکی میدان التحریر برخورد کرد.

- گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای سعودی از روز دوشنبه از بحرین خارج خواهند شد.

- اعتصابات در یونان که روز گذشته آغاز و برخی زیر ساخت های این کشور از جمله بانک ها و سیستم حمل و نقل را به تعطیلی کشانده بود به خشونت منجر شد.

- نخستین یادبود قربانیان حمله شیمیایی به شهر سردشت در محل سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه برگزار گردید.

- به دنبال انجام تازه ‌ترین رزمایش موشکی ایران و اظهارات برخی از فرماندهان سپاه درباره توان موشکی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه آمریکا به این امر واکنش نشان داد.

- "کریستین لاگارد" وزیر دارایی فرانسه روز سه شنبه به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول انتخاب شد.

کد مطلب 1347198

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