علی وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کسب جایگاه ششم ایران در مقالات ISI رشته مهندسی نفت گفت: استادان و محققان ایرانی توانستند در سال 2010 بعد از کشورهای آمریکا، چین، کانادا، فرانسه و انگلیس جایگاه ششم را در رشته مهندسی نفت برای ایران به دست آورند.

وی افزود: این در حالی است که ایران در همین رشته و در سال 2009 در جایگاه هفتم قرار داشت. استادان و محققانی که این مقالات را در ISI ارائه کردند از دانشگاههای مختلف کشور بودند.

معاون انستیتو نفت دانشگاه تهران یادآور شد: این جایگاه برای ایران در حالی بدست آمده است که وزارت نفت سال گذشته در بخشنامه ای واگذاری طرح های تحقیقاتی نفت را به دانشگاهها ممنوع کرد.

وطنی تاکید کرد: این مقام برای ایران در شرایطی به دست آمد که متاسفانه وزیر نفت سال گذشته در بخشنامه ای تاکید کرد تمام طرح های تحقیقاتی در حوزه نفت نباید به دانشگاهها واگذار شود اما با این حال دانشمندان و محققان ما در حوزه نفت توانستند ایران را به جایگاه ششم برسانند.