نقش موثر خانواده در مبارزه با اعتیاد/ ضرورت افزایش سطح آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه مصرف مواد مخدر یکی از عمده ترین مشکلات پیش روی جوامع بشری است، اکنون زمان آن رسیده که به مشکل اعتیاد به طور جدی تر نظر افکنیم و به عنوان پدر، مادر یا سرپرست فرزندان خود، نقش خود را فعالانه ایفا کنیم زیرا دیگر مجال درنگ نیست.

امروزه نوبت آن رسیده تا در آموزش و پرورش عزیزان خود مجدانه تلاش کنیم، فرزندانمان را جدی بگیریم و آنان را از خطرات در کمین نشسته، مصون داریم و "آموزش مهارتهای زندگی" از سنین دبستانی می تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد.

امروزه آموزش و افزایش سطح آگاهی فرزندان یک مسئله ملی و بسیار پر اهمیت است، عدم دسترسی به دانش و اطلاعات کافی درباره مواد مخدر سبب شده تا نسل جوان در معرض خطر جدی قرار گیرد، هنوز هم بسیاری به علت عدم مهارت "نه گفتن" بهترین سالهای زندگی خود را از دست می دهند.

سهل انگاری والدین در انتقال اطلاعات صحیح و "عدم آموزش مهارت های زندگی" به فرزندانمان، مشکلات عدیده ای را در زندگی اجتماعی آنان به وجود آورده است، این در حالیست که بسیاری از والدین به درستی نمی دانند چگونه باید آموزشهای لازم را به فرزندان خود بدهند، تجربیات نشان داده اند که عدم کارآمدی پدر و مادر می تواند منجر به پرورش فرزندانی مبتلا و بیمار شود.



ترس از آبرو در محل زندگی، آشنایان و نزد فامیل باعث تسلیم شدن والدین در برابر خواسته فرزندان معتاد می شود

فرزند پروری وظیفه ای بسیار سنگین است و برای فرزند دار شدن باید شرایطی نظیر آمادگی جسمانی، روانی، معنوی، اقتصادی - اجتماعی و دانش لازم و امکانات مناسب داشت.

همه ما قویا به این اصل معتقدیم که "پیشگیری بهتر از درمان است" نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان فرزندان خانواده های از هم گسیخته بیشتر است، یک فرد معتاد در خانواده می تواند فرزندان و همسر را نیز به مصرف مواد ترغیب کند پس به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه بدون کمک و همکاری فعالانه والدین و خانواده غیر ممکن است.

برای برخورد با مشکل مواد مخدر در جامعه باید دست در دست هم در قالب یک طرح ملی حرکت کرد و فرزندان که سرمایه های ارزشمند جامعه هستند را از گزند آسیب های اجتماعی - روانی حفظ کرد.

مخفی کاری علاج کار نیست

اگر فرزند یا یکی از اعضای خانواده ما دارای مشکل مصرف مواد مخدر است و مشکل را انکار می کنیم، اگر بر واقعیتها سرپوش می گذاریم و اگر تقصیر را بر گردن مشکلات اجتماعی، زندگی مشقت بار می اندازیم، کاری نکرده ایم جز تسلیم و فرار، زیرا حفظ سلامتی و تندرستی خود و خانواده، مقدم بر هر چیز دیگر است و برای رسیدن به آن نباید از هیچ کوششی دریغ کرد.

ترس از آبرو در محل زندگی، آشنایان و نزد فامیل باعث تسلیم شدن والدین در برابر خواسته فرزندان معتاد می شود، به والدین تأکید می شود که این کار درست نیست و نباید تسلیم خواسته نادرست آنان شد و باید بخش عمده مسئولیت و عواقب کار بر عهده خود معتاد باشد و خانواده نیز به منظور فراهم آوردن امکانات درمانی از هیچ کوششی، فرو گذار نباشند.

گاها دیده می شود که عشق به فرزندان و محبت به آنان مانع از اقدام درست جهت ترک فرزند معتاد می شود، با استفاده از خدمات مشاوره ای و روانشناختی می توان این عشق کاذب را به سمت بهبودی فرد معتاد سوق داد و از آن بهره برداری صحیح کرد.

بهترین راه کمک به فرد معتاد معرفی او به کیلنیکهای تخصصی و استفاده از افراد متخصص و در کنار آن پشتیبانی و حمایت خانواده از فرد در حال ترک می باشد.

یکی از راه حل های نامناسب که گاها به علت عدم آگاهی والدین اتخاذ می شود، ازدواج و گزینش همسر برای فرزند معتادشان است، این دسته از والدین به اشتباه فکر می کنند که اگر فرزندشان ازدواج کند به اصطلاح سر به راه شده و یا به علت نفوذ همسر، دست از اعتیاد بر می دارند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد درصد بسیاری از زنان به علت زندگی در کنار همسران معتادشان گرفتار اعتیاد می شوند. این زنان دو دسته اند: 1- یا خود همسران به علت قرار گرفتن در جوار یک فرد معتاد متقاضی مواد بوده اند ، 2- یا برای حفظ همسرشان خود نیز مصرف کننده شده اند از این روست که به والدین توصیه می شود که قبل از ازدواج دو اصل اساسی را هرگز فراموش نکند : 1- تحقیقات قبل از ازدواج 2- ضروری بودن آزمایش عدم اعتیاد.

اما تجربه نشان داده است که ازدواج راه حل مناسبی جهت ترک اعتیاد نیست زیرا فرد معتاد برقراری روابط صحیح را بلد نیست و کسی که رابطه صحیح را بلد نباشد در ازدواج نه تنها موفق نخواهد بود بلکه همسر او نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

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رویا جهانگیری