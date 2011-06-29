دیپلمات کوبایی درگفتگو با مهر: لزوم پیوستن اسرائیل به ان پی تی/ جهان درباره خلع سلاح جدی نبوده است

"رودولفو الیسئو بنیتز ورسون" در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اهداف ان. پی. تی. در رابطه با کمک به استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بر آورده شده یا خیر گفت: باید بگویم که ان پی تی سه ستون دارد؛ خلع سلاح اتمی، منع اشاعه هسته ای و هدف آخر آن ترویج استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. در باره بخش سوم یعنی کمک به کشورها برای دستیابی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز می توانم بگویم که نشست بررسی و بازنگری ان پی تی گرچه ما بیانیه نهایی و اجماع در باره بخش هایی از این بیانیه را داشتیم. اما شما نمی توانید آن را به عنوان یک موفقیت بزرگ به حساب بیاورید. می توانم بگویم که موفقیت در این بود که کوبا به همراه ایران و دیگر اعضای جنبش عدم تعهد تعهد تلاش کردند تا به فراتر از آن چیزی که بدست آمد برسند.

ما در آن زمان درباره دستآوردهای خلع سلاح راضی نشدیم زیرا که ما بدنبال یک "طرح ملموس" بودیم که در آن حذف و تضمین از بین رفتن تسلیحات هسته ای را تا 2025 بدهد. ما خواستار ایجاد موضع محکم بودیم که از کشورهای هسته ای بخواهد تا تسلیحات هسته ای خود را از کشورهای غیر هسته ای برچینند. ما خواستار زبان مشترک علیه مدرن سازی تسلیحات هسته ای بودیم. در آن نشست مسائل مهمی زیادی از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح شد که در سند نهایی منعکس نگردید. برخی از اینها طرح اقدام، خلع سلاح هسته ای، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بودند که می توانیم به پیش برویم و تاکنون ما باید بر اتخاذ گام هایی جدی در آینده تمرکز داشته باشیم.



رودولفو بنیتز درباره سخنان خلع سلاح که از سوی دولت جدید آمریکا مطرح شد و اینکه آیا این شعارها به هدف مورد نظر رسیده یا خیر گفت: من فکر می کنم که یک مسئله گفتاری است ما ترجیح می دهیم تا اوضاع را بر اساس منابع ملموس برآورد کنیم نه بر اساس اظهارات و اهداف خوب آن. بر اساس منابع، واقعیت این است که ما درباره خلع ساح هسته ای جدی نبودیم. البته توافقاتی بین روسیه و آمریکا مانند استارت وجود داشته و ما این توافق را در مسیر درست می دانیم اما کاملاً روشن است که این گام ها ناکافی و بسیار محدود هستند و ما هنوز تعداد زیادی تسلیحات هسته ای داریم و اینها بیش از مقداری است که برای از بین بردن سیاره زمین لازم است. ما باید اهداف خوب را به اقدامات ملموس نزدیک کنیم. اگر شما به کنفرانس بازنگری نگاه کنید بطور روشن می بینید که دولت آمریکا آماده حرکت جدی و سریع به سوی نابودی تمامی سلاح های هسته ای نیست.



وی در ادامه مصاحبه خود با مهر درباره اظهارت مقام های آمریکایی در خصوص خلع سلاح جهانی و اینکه اسرائیل بعنوان همپیمان آمریکا از تسلیحات هسته ای برخوردار است گفت: ابتدا باید گفت که اسرائیل باید بی درنگ و بدون هیچ گونه شرطی به ان.پی. تی. یا معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای بپیوندد. کوبا هم با قدرت از منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در خاورمیانه دفاع می کند. این ایده ابتدا در سال 1974 از سوی ایران مطرح شد و کوبا هم بطور کامل از آن حمایت می کند. یک کنفرانس در خاورمیانه که این اهداف را شامل باشد می تواند برگزار شود.



این دیپلمات کوبایی در ادامه در رابطه با اینکه آمریکا چه کاری می تواند در باره جهان عاری از تسلیحات هسته ای انجام دهد در حالی که همپیمان این کشور یعنی اسرئیل در خاورمیانه خود تسلیحات هسته ای دارد، به مهر گفت: در واقع آمریکا یک متحد اسرائیل است و موضع ما این است که هیچ کشور عضو ان پی تی نباید به دولتی در خارج از این پیمان کمک کند زیرا که این مسئله در تعارض کامل با روح ان پی تی یا پیمان منع اشاعه خواهد بود. ان. پی. تی. یک پیمان چانه زنی است کشورهایی که تسلیحات هسته ای ندارند تصمیم گرفته اند تا به آن بپیوندند و داد و ستد هسته ای را به منظور استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز داشته باشند. روشن است که اگر کشوری در خارج از این پیمان از امتیازاتی که اعضا برخوردار هستند برخوردار شود دیگر رغبتی برای پیوستن به پیمان نخواهند داشت و امیدواریم که آمریکا موضع خود را خود را تغییر داده و اسرائیل را بدون تاخیر و بدون ارائه پیش شرط هایی برای الحاق به ان. پی. تی ترغیب کند.