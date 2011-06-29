جزئیات ‌ایجاد حوزه در دانشگاهها/ دانشگاه خواجه نصیر دارای حوزه شد

حجت الاسلام حجت کاشفی مدیر حوزه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز به کار حوزه علوم اسلامی دانشجویی در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجویانی که علاقه به تحصیلات حوزوی دارند می توانند همزمان با تحصیلات دانشگاهی در این دوره ها شرکت کنند.

وی از تاسیس مرکزی خبر داد که قرار بود پیش از این در سال 77 و برای تحصیلات حوزوی دانشجویان دانشگاههای کشور تاسیس شود که بعد از چند سال به علت تقاضای بیشتر متقاضیان دانشجو این شرایط فراهم شد تا امکان تحصیلات حوزوی در دانشگاههای کشور مهیا شود.

کاشفی از راه اندازی این مرکز در 27 دانشگاه کشور نیز خبر داد و در ارتباط با شرایط شرکت در دوره های تحصیلات حوزوی اسلامی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: دانش آموختگان و دانشجویان می توانند از هر زمانی که می توانند اعلام آمادگی کنند و با شروع ترم تحصیلی در کلاسهای حوزوی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار می شود، شرکت کنند.

وی ادامه داد: این کلاسها برای دانشجویان هزینه ای ندارد و هر دانشجو می تواند با دریافت 66 واحد درسی در 6 ترم این دوره را به پایان برساند و در هر ترم 11 واحد به دانشجویان ارائه می شود.

به گزارش مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز پیش از این از بخشنامه به دانشگاه‌ها برای تقویت و ایجاد حوزه‌های علمیه دانشجویی خبر داد و گفت: استان‌های سمنان، آذربایجان شرقی و مرکزی به تازگی طرح ایجاد حوزه‌های علمیه دانشجویی را تکمیل کرده‌اند و اجرایی می کنند.



غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه حوزه های علمیه دانشجویی به عنوان تدبیری برای ارتقای دانش دینی دانشجویان خبر داده و گفته بود: اعتقاد داریم اگر دانشجویان در زمینه مباحث دینی از آموزش کلاسیک برخوردار شوند در بینششان تأثیر می گذارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه در حال حاضر در 30 دانشگاه کشور حوزه علمیه دانشجویی فعال است گفته بود: طلاب دانشجو در این حوزه ها نزدیک به 64 واحد درسی می گذرانند و ترکیب این دروس هم اعتقادی دینی است و هم مسائل فرهنگی سیاسی ایران است.



خواجه سروی افزوده بود: بخشی از بودجه های فرهنگی مصوب دولت در شورای برنامه ریزی استان ها به مراکز دانشگاهی نیز تعلق می گیرد که در اغلب استان ها متاسفانه به اختصاص بودجه فرهنگی به حوزه های علمیه دانشجویی کم توجهی شده بود.

وی افزوده بود: استان های سمنان، آذربایجان شرقی و مرکزی اخیرا طرح ایجاد حوزه های علمیه دانشجویی خود را تکمیل کرده و به وزارت علوم ارسال کرده اند که به زودی شاهد راه اندازی آنها خواهیم بود.