"کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، لاگارد پس از آنکه روز گذشته حمایت آمریکا و روسیه را بدست آورد به این سمت برگزیده شد. لاگارد پیشتر با سفر به چند کشور حمایت اقتصادهای در حال ظهور از جمله چین و هند را بدست آورده بود و همین مسئله مسکو و واشنگتن را مجاب به حمایت از وی کرد.

لارگارد نخستین زنی است که به این سمت انتخاب می شود و کار خود را از روز ۵ ژوئیه آغاز خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: هیئت اجرایی پس از در نظر گرفتن تمام اطلاعات در خصوص کاندیداها، خانم لاگارد را با اجماع انتخاب کرد.



کریستین لاگارد، ۵۵ ساله که با با "آگوستین کارستنز" رئیس بانک مرکزی مکزیک برای این سمت رقابت می کرد، جانشین "دومنیک استراوس کان" خواهد شد که ماه گذشته در پی یک اتهام رسوایی اخلاقی از ریاست صندوق بین المللی استعفا کرد تا بتواند در دادگاه درمقابل اتهام تعرض به یک زن کارمند هتل در نیویورک از خود دفاع کند.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، انتخاب خانم لاگارد به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول را "یک پیروزی برای فرانسه" خوانده است.

لاگارد دقایقی پس از انتخاب از دولت یونان که این روزها با بحران مالی و بدهی ها دست و پنجه نرم می کند، خواست تا اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را تسریع کند.



برنامه ریاضت اقتصادی در یونان که نارضایتی عمومی را در پی داشته به عنوان پیش شرط ادامه کمک های صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به آتن محسوب می شود.