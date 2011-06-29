صحن علنی مجلس مصداق "هرچه می خواهد دل تنگت بگو"

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه شاهد حوادث متفاوت و بعضا عجیبی بود که در این گزارش حاشیه ای آنها را می خوانید:

هر چه می خواهد دل تنگت بگو

باهنر که پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس رابر عهده داشت فرصت را غنیمت شمرده و در سخنرانی طولانی خود از هر دری سخن گفت.

هفته قوه قضائیه، امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه، جریان انحرافی، شخصیت شهید بهشتی، مرامنامه حزب جمهوری اسلامی موضوعاتی بودند که امروز باهنر هنرمندانه به همه آنها پرداخت.

وکلای ملت امروز از خواب و خوراک افتاده بودند

پس از سخنرانی باهنر بررسی استفساریه قانون انتخابات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طبق این استفساریه حضور کمتر از 4 سال در مجلس نیز معادل یک دوره نمایندگی محسوب شده و مشکل نمایندگان لیسانسه مجلس برای کاندیداتوری در دور انتخابات نهم را حل می کرد.

توکلی ابتدای جلسه با اعلام تذکری خواستار مسکوت ماندن این طرح در مجلس هشتم شد. این امر باعث شد موافقان و مخالفان درباره این استفساریه به اظهارنظر بپردازند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز به عنوان مخالفان این طرح حذف رقبای لیسانسه را به نفع نمایندگان ندانسته و گفت: رقبای شما که با این شیوه از کاندیدا شدن در نهمین دوره انتخابات مجلس محروم شدند در حوزه انتخابیه اتحادی را علیه شما تشکیل خواهند داد.

پس از او محمد رضا خباز، کاظم دلخوش، مهرداد لاهوتی به عنوان موافقان و حسین نقوی، مصطفی کواکبیان به عنوان مخالفان صحبت کردند.

هیجان نمایندگان هنگام بررسی این استفساریه به حدی بود که تعداد زیادی از وکلای ملت در جای خود ایستاده و دو چشم دیگر نیز برای توجه به این مباحث قرض کرده بودند تا از نکته ای عقب نمانند شاید به همین دلیل امروز در صحن علنی مجلس از خواب آلودگی و کسالت خبری نبود و شوق و اضطراب خدمت سرتا پای نمایندگان را فرا گرفته بود تا مبادا مسئولیت خدمت به مردم در دوره نهم به دوش رقیبشان در حوزه انتخابیه بیافتد.

سرانجام این طرح با مشارکت بالای نمایندگان در رای گیری به تصویب رسید تا بالاخره بعد از یکی دو ساعت نفس راحتی بکشند.

درخواست باهنر برای ادامه متانت نمایندگان

در این زمان لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه صنعت و تجارت به مجلس تقدیم شد.

باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از سخنرانی میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در دفاع از این لایحه به نمایندگان برای عدم اظهارنظر هنگام سخنرانی و رعایت متانت تذکر داد.

این بار نمایندگان به جای دو دو روی میز خود کوبیدند

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران به عنوان یکی از ناطقین جلسه امروز با لحن تند به انعکاس نظرات مقام معظم رهبری پیرامون نحوه برخورد نمایندگان با رئیس جمهور و دو دو کردن هنگام سخنرانی وی در جلسه رای اعتماد به سجادی پرداخت.

او با تکرار جمله هایی مبنی بر اینکه رفتار نمایندگان رذیلت بود، ظلم بود، فساد بود، خشم وکلای ملت را برانگیخت.

نمایندگان با کوبیدن بر روی میزهای خود به اظهارات آلیا اعتراض کردند. در این هنگام شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس با تذکر به اظهارات آلیا گفت: رهبری مصلحت ندانسته بودند که فرمایشاتشان درباره جلسه رای اعتماد علنی شود. لذا در جلسه خصوصی با هیئت رئیسه درباره رفتار نمایندگان تذکر دادند شما نباید از تریبون عمومی صحن به انعکاس فرمایشات رهبری بپردازید.

دفاع زنانه از سخنان مردانه

با پائین آمدن آلیا از محل نطق ، تعدادی از نمایندگان مانند غلامرضا مصباحی مقدم، علی مطهری، عسگر جلالیان، حمیدرضا فولادگر برای اعتراض به وی در محل استقرار آلیا حضور یافتند.

فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج به حمایت از فاطمه آلیا از جایگاه خود بلند شده و با نمایندگان حاضر درگیری لفظی پیدا کرد و با اوج گرفتن درگیری ها جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در محل حاضر شده و اختلافات را فیصله داد. در طول درگیری های آجرلو با نمایندگان، فاطمه آلیا از جای خود بلند نشد و اصلا در بحث شرکت نکرد.

سرمقاله سخنگوی فراکسیون اقلیت در روزنامه شرق دردسرساز شد

در ادامه جلسه امروز ستار هدایت خواه نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد با انتشار سرمقاله داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در روزنامه شرق اعتراض کرد و این سرمقاله را نمایانگر لجبازی دولت و مجلس و توهین به شان نمایندگان دانست.

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت در پاسخ به ستار هدایت خواه با بیان تذکری گفت: سایت نسیم به اشتباه سخنان قنبری را انعکاس داده است.

وی با تاکید بر اینکه ما اولین کسانی بودیم که به مخالفت با مشایی پراختیم اظهار داشت: شما که ادعای پیروی از ولی فقیه را دارید نباید سخنان ایشان در جلسه خصوصی را علنی می نمودید.

دعوا در وقت اضافه

اما این جار و جنجال به اینجا ختم نشد و پس از اینکه بالاخره صدر از صندلی ریاست مجلس دل کنده و زنگ پایان جلسه را زد محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند به درگیری لفظی با کواکبیان پرداخت. دعوای این دو نیز با وساطت محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس فیصله یافت.

حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس در حل و فصل اختلافات امروز نمایندگان بسیار پررنگ بود.