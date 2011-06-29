معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: میزان درخواست انتقال در دانشگاههای پزشکی/ مناطق محروم در صدر درخواستها

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درخواست انتقال زیاد است و در حالی که 10 برابر ظرفیت، تقاضا داریم در مناطق محروم این وضعیت شدیدتر است و بیش از 50 درصد ظرفیت، تقاضای انتقال از آن مناطق را دارند.

محققی اظهار داشت: متاسفانه این موضوع به دلیل شیوه پذیرش دانشجو است و باید بتوان با برنامه ریزی صحیح و توصیه مناسب در زمان انتخاب رشته، دانشجویان را به مسیر صحیح هدایت کرد. بومی گزینی و تحصیل در دانشگاهی که مناسب دانشجو باشد حجم عمده ای از نقل و انتقال می کاهد.

وی یادآور شد: آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان در سطح دانشگاههای علوم پزشکی تغییری نداشته است اما برای اینکه اختلالی در روند تحصیل دانشجویان بوجود نیاید، دانشجویان در تیر ماه فرصت دارند که تقاضای نقل و انتقال را اعلام کنند.

تقاضای بالا برای دانشگاهها مقصد و آسیب دیدن برنامه های آموزشی دانشگاههای مبدا

معاون وزیر بهداشت افزود: دو مانع اصلی بر سر راه پاسخ دهی به همه تقاضاهای نقل و انتقال وجود دارد. نکته اول این است که ظرفیت های شورای گسترش که برای هر رشته و دانشگاه تعیین شده است نباید مخدوش شود و دیگر این که دانشگاهها باید ظرفیت برای پذیرش و یا انتقال دارا باشند.

محققی یادآور شد: نکته ای که در مورد انتقال دانشجویان وجود دارد این است که یکی از مشکلات تقاضای بالا برای دانشگاههای مقصد و آسیب دیدن برنامه های آموزشی در دانشگاههای مبدا است. در صورتی که میزان تقاضا برای ورود به دانشگاههای مقصد بالا باشد به دلیل ظرفیت محدود این دانشگاه ها، این موضوع امکان پذیر نیست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: انتقال دانشجویان به دانشگاههای مقصد سقف پذیرش دارد و همانطور انتقال از دانشگاههای مبدا نیز دارای کف خروجی هستند تا در صورت انتقال تعداد زیادی از دانشجویان برنامه های آموزشی این دانشگاهها آسیب نبیند.

محققی یادآور شد: بر اساس آیین نامه نقل و انتقال 2.5 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهها به پذیرش دانشجو انتقالی اختصاص می یابد و اگر تعداد دانشجویان انتقالی از دانشگاه مبداء زیاد باشد اولویت بندی صورت می گیرد.

نحوه تفویض اختیار به دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشجویان انتقالی

وی اظهار داشت: کمیسیون های نقل و انتقال در دانشگاههای علوم پزشکی موارد را بررسی می کنند و در موارد بسیار اضطراری در صورت مخدوش نشدن ظرفیت های مصوب موافقت می کنند.

محققی تاکید کرد: نقل و انتقال در میان دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای غیر از تهران تفویض اختیار شده است و دانشگاهها می توانند با تقاضاها بر اساس آیین نامه برخورد کنند اما در تهران از سوی ستاد مرکزی وزارت بهداشت درباره نقل و انتقال تصمیم گرفته می شود.