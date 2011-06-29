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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

دستجردی عنوان کرد:

کاهش هزینه درمان از جیب مردم با این بودجه ممکن نیست

کاهش هزینه درمان از جیب مردم با این بودجه ممکن نیست

وزیر بهداشت با مقایسه بودجه کل کشور با بودجه وزارتخانه متبوعش، عنوان داشت: با این بودجه نمی توانیم به اهداف کاهش هزینه از جیب مردم به صورت کامل برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی با بیان این مطلب هنگام ارائه گزارش از روند اقدامات وزارت بهداشت افزود: پرداخت بیمه ها بسیار با تاخیر صورت می گیرد و هر وقت اشاره ای در خصوص پرداخت بیمه ها شده است، گفته اند که وزارت بهداشت نمی تواند هم خریدار خدمت باشد هم فروشنده خدمت و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی 10 هزار تخت بیمارستانی دارد و به همین خاطر هم خریدار خدمت است هم فروشنده خدمت.

وی با بیان اینکه هزینه یک تخت بیمارستانی تامین اجتماعی 4 برابر هزینه تخت وزارت بهداشت است گفت: بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح 7 هزار و 30 میلیارد ریال بدهی به دستگاههای درمانی و دانشگاهها دارند.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: کارانه پرسنلی پرستاران و پزشکان در اکثر مناطق عقب افتاده است و این مسئله باید به صورت جدی تر پیگیری شود همچنین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش های مختلف حوزه سلامت باید تامین و مورد توجه مسئولان قرار گیرد چراکه به ازای هر سه نفر یک نفر جایگزین در نظام سلامت وارد می شود.

دستجردی ادامه داد: اعزام نیروهای متخصص به مناطق مختلف 40 تا 70 درصد افزایش داشته است و عزم جدی وزارت بهداشت، دولت و مجلس باید بر این باشد که نیاز نیروهای متخصص در کشور مرتفع شود.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده در سال 2007 در کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی، میانگین پرداخت از جیب مردم 18 درصد، از بیمه های دولتی 34 درصد، دولت 25 درصد و بیمه های خصوصی 18 درصد و 4 درصد هم برای سایرین بوده است و این در حالی است که در حساب های ملی سلامت پرداخت از جیب مردم 54 درصد، بیمه های سلامت دولتی 6/18 درصد، بیمه های خصوصی 3/7 درصد و منابع داخلی دولتی 20 درصد اعلام شده است.

دستجردی در خصوص سرانه کل هزینه سلامت هر ایرانی ادامه داد: هزینه سلامت هر ایرانی از سال 81 تا 87 ، دوهزار و 924 ریال ریال بوده است و نسبت به سال 81 که 751 ریال اعلام شده دارای رشد بوده ولی با توجه به تورم هنوز کارساز نیست.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: براساس مقایسه بودجه کل کشور با بودجه وزارت بهداشت نمی توانیم به اهداف کاهش هزینه از جیب مردم به صورت کامل برسیم.

کد مطلب 1347226

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