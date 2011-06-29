جزئیات نخستین نشست مخالفان سوری/ تاکید بر اصلاحات و گفتگوهای ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در نشست دمشق که بیش از 200 تن از شخصیتهای مخالف حضور داشتند، راههای خروج از بحران بیش از سه ماهه گذشته در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست شرکت کنندگان که همگی از شخصیتهای مستقل و بدون وابستگیهای حزبی بودند، سرود ملی سوریه را سر داده و به احترام کسانی که تاکنون در جریان ناآرامیهای این کشور کشته شده اند یک دقیقه سکوت کردند.

حرکت به سوی ایجاد نظام دموکراتیک، پایان دادن به راه حل امنیتی و تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر از جمله مهمترین خواسته های مخالفان سوری در نشست مهم دیروز بود .

برگزاری این نشست از آن جهت مهم بود که نظام "بشار اسد" پس از سالها مجوز برگزاری نشستی علنی به مخالفان را در پایتخت سوریه داده بود. در ابتدای این نشست "منذر خدام" به عنوان نخستین سخنران اظهار داشت: ما تنها دو راه پیش رو داریم. نخست اینکه یک مسیر شفاف و غیر قابل مذاکره در زمینه تغییر مسالمت آمیز نظام سیاسی سوریه به نظامی دموکراتیک در جهت نجات مردم و کشور پیدا کنیم و دوم اینکه در مسیر نامعلوم گام بر داریم که ویرانی و نابودی همگان را در پی دارد.

وی تاکید کرد: ما عنوان بخشی از مردم سوریه راه حل نخست را برگزیده ایم و در نظر داریم با ملت در این مسیر گام برداریم. هرکسی هم که نمی خواهد با ما در این مسیر گام بردارد پس به جهنم برود!

"میشل کیلو" از دیگر شخصیتهای اپوزیسیون در سوریه در ادامه این نشست اظهار داشت: راه حل امنیتی به نابودی سوریه منجر می شود. باید این تفکر امنیتی که کشور را به سوی بحران غیر قابل خروج می برد، تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه بحران سوریه بحرانی طولانی و عمقی است، افزود: بحران در این کشور با تفکر، تدبیر و قانون حل می شود و راه حل امنیتی و سرکوب در این راستا جواب نمی دهد.



نشست روز گذشته مخالفان در دمشق

"انو البنی" از شخصیتهای حقوقی که پنج سال سابقه حضور در زندانهای سوریه را دارد، درباره این نشست گفت: این برای نخستین بار بود که شخصیتهای مخالف سوری توانستند به طور علنی در دمشق نشستی برگزار کنند که البته در آن احزاب مخالف حضور نداشتند.

وی تاکید کرد: مخالفان نظام اسد در گفتگوهای ملی که به پیشنهاد شخص رئیس جمهور مطرح شده است در صورت ارائه مجوز به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی زندانیان سیاسی، به رسمیت شناختن مخالفان و پایان دادن به خشونتها مشارکت خواهند کرد.

از سوی دیگر، "نبیل الصالح" نویسنده سوری درباره نشست روز گذشته مخالفان در دمشق اظهار داشت: کسانی که در آنتالیا و بروکسل شعارهای غربی را سردادند برای مصالح سوریه عمل نمی کنند و این موضوع کاملا واضح است که مخالفتهای ما از سوی جریانهای ملی (داخلی) انجام می شود.

وی همچنین خواستار ارائه فرصت لازم به نظام اسد برای برگزاری اصلاحات شد و تاکید کرد: نمی توان مسائلی را که در سالهای متمادی تغییر نکرده در چند روز تغییر داد.

"لؤی حسین" از دیگر شخصیتهای مخالف در ادامه اظهار داشت: حاضران در نشست دمشق مسلح، تروریست و یا خرابکار نیستند. آنان طرحهای از پیش تعیین شده هم ندارند. البته نظام مستبدی که بر کشور حکومت می کند باید از بین برود و جای خود را به نظامی دموکراتیک بر اساس حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری بدهد، نظامی که عدالت و مساوات بدون تبعیض را برای همه سوریها در بردارد.

وی تاکید کرد: ما در صدد ایجاد تصوری برای یافت راه حلی در زمینه پایان دادن به وضعیت استبداد و انتقال مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک هستیم.

در پایان نشست مخالفان سوریه در دمشق بیانیه ای از سوی حاضران اعلام شد که در آن از حرکت مسالمت آمیز مردم سوی در جهت تحقق دموکراسی حمایت شد.

خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت: مخالفان در بیانیه پایانی با حمایت از جنبش مسالمت آمیز مردم سوریه که خواستار تغییر نظام این کشور به نظامی دموکراتیک هستند، تاکید کردند: راه حل امنیتی یباید پایان یابد، نظامیان باید از روستاها و شهرها عقب نشینی کرده و کمیته ای برای تحقیق در زمینه حوادث اخیر ایجاد شود.

خاطرنشان می شود موسسه حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد اخیرا در گزارشی از کشته شدن 1342 نفر از مردم سوریه در جریان ناآرامیهای این کشور خبر داده بود.

از سوی دیگر، "ویکتوریا نولاند" سخنگوی کاخ سفید در نخستین واکنش آمریکا از برگزاری نشست مخالفان سوری استقبال کرد و آن را واقعه ای مهم ارزیابی کرد.

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به ارتباط برخی مخالفان سوری با سفارت آمریکا در دمشق، افزود: برگزاری این نشست از آن جهت که پس از چند دهه انجام شد، واقعه ای مهم ارزیابی می شود.