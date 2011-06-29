عدم توازن جنسیتی فارغ التحصیلان/ خطر تحصیل دختران تنها با انگیزه اشتغال

علی بروغنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر دختران با انگیزه معرفت و کسب مهارت های زندگی به تحصیل بپردازند اما تنها به اشتغال فکر کنند برای جامعه مطلوب نیست.

وی افزود: متاسفانه هرچه تحصیلات دانشگاهی بالاتر رود بیکاری در آنها آسیب بیشتری به همراه دارد چرا که تحصیلکرده ها معتقد هستند که تحصیل کرده اند و باید شغلی مرتبط با تحصیل داشته باشند و بیکاری ناراحتی بیشتری برای آنها در پی دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل تغییر ترکیب جنسیتی در دانشگاهها، بر هم خوردن توازن در زمان فارغ التحصیل شدن از مدرسه است. بسیاری از دانش آموزان پسر به دلیل اینکه اشتغال برای آنها اهمیت بیشتری دارد پس از مدرسه به دنبال کار می روند و همین باعث می شود درصدی افت دانش آموز پسر داشته باشیم.

وی افزود: در واقع این دانش آموزان از گردونه کنکور و ورود به دانشگاه خارج می شوند و به فکر زندگی و یافتن شغل می افتند.

این کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی یادآور شد: از سوی دیگر می بینیم که با وجود بیشتر شدن تعداد دانش آموزان دختر شرکت کننده در کنکور سراسری آمار پسران شرکت کننده در دوره های تحصیلات تکمیلی رشد بیشتری دارد و این نشان می دهد، بخش عمده ای از دختران تنها در دوره کارشناسی حضور پررنگی دارند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علم آموزی یک ارزش است، گفت: کسی با کار کردن زنان مخالف نیست اما باید توجه داشت که شغل متناسب با رشته تحصیلی برای همه زنان امکان پذیر نیست. اگر دختران در رشته های ساختمانی تحصیل کنند در زمان اشتغال با مشکلات بیشتری در مقایسه با پسران مواجه می شوند.

بروغنی خاطرنشان کرد: این مسائل در کنار هم این نکته را یادآوری می کند که زنان باید به سمت رشته های تحصیلی متناسب با خودشان حرکت کنند که طبعاً شغل شان نیز با تحصیلات شان مرتبط باشد. بخشی از این حرکت بر عهده وزارت علوم است که تناسب میان رشته های تحصیلی ایجاد کند تا ورودی و خروجی دانشگاه ها تعادل داشته باشند.