شهرداری تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ذاکر اصفهانی سه شنبه شب در مراسم معارفه شهردار جدید شهرضا با بیان اینکه انتظار برگزاری تودیع و معادفه شهردار جدید و شهردار سابق را در یک جلسه مشترک داشتم، اظهار داشت: انتخاب شهردار توسط شورای شهر صورت می گیرد بنابرین باید به این خواسته اهمیت داده شده است.

وی در ادامه به تشریح انتخاب شهردار پرداخت و افزود: پس از تایید شورای شهر صلاحیت های فرد مورد نظر در کمیته‌ای سنجیده و درجه بندی می شود.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: این انتخاب یک سیستم اداری را طی می کند و در نهایت حکم به امضا استاندار رسیده و منصوب می شود.

وی با بیان اینکه باید اکثریت اعضای شورا موافق شهردار باشند، اضافه کرد: در صورت وجود دو یا چند مخالف اما همه باید از حکمی که استاندار صادر کرده تبعیت کنند.

ذاکر اصفهانی به برگزاری جلسات شهردار و حکم صادره اشاره کرد و بیان داشت: شهردار جدید شهرضا باید کار خود را شروع کند.

وی اظهار داشت: انتظار دارم اعضای شورای شهر با شهردار هماهنگی و همراهی داشته باشد و تمام مسئولان با آنان هماهنگی همراهی داشته باشند.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری اصفهان تاکید کرد: شهردار یک تنه نمی تواند کار کند و نیاز به همکاری مسئولان و ارگان‌های دولتی دارد.

وی از شورای شهر درخواست کرد: همکاری، همفکری و مشورت خود را از شهردار دریغ نکنند.

ذاکر اصفهانی در ادامه به دیدار اعضای شورای عالی استانها با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: نامگذاری معابر، پروژه عمرانی و ساخت و ساز ها با اعتقادات دینی، اقلیمی و آب و هوای شهر، معماری و شهرسازی شهر هماهنگی داشته باشند.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری اصفهان بیان داشت: از شهردار جدید ایجاد مراکز فرهنگی، تفریحی و نشاط را انتظار داریم تا هم مهاجرت کمتر به شهر و نیز مهاجرت‌های معکوس از سایر شهرها به این نقطه کاهش دهند.