ایران قهرمان پارالمپیک را شکست داد/ یک قدم تا قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هفت نفره ایران سه شنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابت های جهانی فوتبال هفت نفره با چهار گلی که بهمن انصاری وارد دروازه اوکراین کرد، به دیدار پایانی راه پیدا کرد. تیم کشورمان ساعت 19:30 به وقت محلی روز جمعه با برنده دیدار تیم های روسیه و برزیل در ورزشگاه "امن" هلند رو به رو خواهد شد.

تیم فوتبال هفت نفره کشورمان تا این مرحله به نتایج زیر دست پیدا کرده است:

* ایران 3 - ایرلند یک (مرحله گروهی)

* ایران 7 - آمریکا 2 (مرحله گروهی)

* ایران 5 - ژاپن صفر (مرحله گروهی)

* ایران 8 - آرژانتین صفر(یک چهارم نهایی)

اسامی بازیکنان تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان به شرح زیر است:

مسلم اکبری، بهنام سهرابی، مهران نکویی، جاسم بخشی ، احسان غلامحسین‌پور، مرتضی حیدری، صادق حسنی، رسول آتش‌افروز ، بهمن انصاری، فرزاد مهری، هاشم رستگاری و حبیب‌الله حیدری مهر.



تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران مدال برنز بازی‌های پارالمپیک 2008 پکن را نیز در اختیار دارد.