جزئیات شناسایی و دستگیری متخلفان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهار متخلف که در میان داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حضور داشتند سعی داشتند در ساعات اولیه دفترچه کنکور را از محل امتحان خارج کنند و پس از دستیابی به پاسخ ها آن را به داوطلب دیگری انتقال دهند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از این متخلفین داوطلبی بود که موبایل را به صورت غیرقانونی به محل آزمون انتقال داده بود این داوطلب خوشبختانه شناسایی شد.

علیزاده تاکید کرد: با برخورد به موقع و قاطع عوامل حراست و حفاظت از آزمون، از بروز تخلف جلوگیری شد و خوشبختانه در مرحله ابتدایی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیچ سئوالی به بیرون از آزمون منتقل نشد.

وی یادآور شد: دو نفر از این متخلفان در تهران و دو نفر دیگر در شهرستان بودند که دو نفری که در شهرستان بودند شناسایی شده و دستگیر شده اند و همچنین به دادگاه کیفری شیراز ارجاع داده شده اند.

مدیرکل حراست وزارت بهداشت اضافه کرد: دو نفری که در تهران مرتکب تخلف شده بودند نیز شناسایی شده اند که یک نفر دستگیر و به زندان منتقل شد و دیگری نیز تحت تعقیب قرار دارد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای دوم و سوم تیرماه 90 در 54 رشته و با رقابت حدود 53 هزار نفر برگزار شد.