وضعیت بنیاد آذریزدی دو سال پس از درگذشتش!

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دومین سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودک ونوجوان ایجاد بنیاد فرهنگی به نام وی و نیز ساختن بنای مقبره وی به دلیل آنچه عدم تخصیص بودجه و نیز عدم همکاری مسئولان ذیربط عنوان می‌شود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

محمود عالیشوندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: من به عنوان یک مدیر در حیطه وظایفم آنچه را که باید و می‌توانستم انجام دادم اما برخی دوستان کم‌لطفی کردند و تمایلی برای جریان‌سازی حول و حوش این موضوع از خود نشان ندادند در نتیجه بودجه‌ای نیز که قرار بود از محل مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری به این موضوع اختصاص بیابد محقق نشد.

عالیشوندی در ادامه افزود: علی رغم تمامی این کاستی‌ها مراحل تشکیل بنیاد مهدی آذریزدی تا حد قابل قبولی جلو رفته است. در آستانه دومین سالگرد درگذشت آذر الان بیشتر کارهای حقوقی بنیاد و نیز انتخاب افراد پیشنهادی برای هیئت امنا و نیز هیئت موسس انجام شده است و افراد نیز انتخاب شده‌اند اما تا زمان قطعی شدن از نام بردن آنها معذورم.

وی در توضیح بیشتر درباره این دو هیئت ادامه داد: 50 درصد از ترکیب هیئت‌ها از اهالی فرهنگ و ادب استان یزد و مابقی نیز از شخصیت‌های تاثیرگذار فرهنگی در کشور هستند که منتظریم تا پس از بررسی نهایی اسامی آنها به همراه اساسنامه برای تصویب به شواری عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

عالیشوندی همچنین درباره آخرین وضعیت جایزه ادبی آذریزدی گفت: سال گذشته قرار بود اولین دوره اهدای این جایزه برگزار شود و حتی با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز تفاهمنامه‌ای نیز در این زمینه بستیم اما به دلیل نبود تشکیلات بنیاد این جایزه نتوانست به اجرا نزدیک شود جدای از اینکه بودجه نیز برای آن محقق نشد.

عالیشوندی ادامه داد: من مصمم به اهدای این جایزه هستم و امسال از زیر سنگ هم که شده بودجه آن را تامین می‌کنم با این حال در حاشیه مراسم سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی کارگاه‌های تصویرگری و داستان‌نویسی ادبیات کودک و نوجوان را حتماً برگزار خواهیم کرد.