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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

امام جمعه همدان:

شهادت شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد

شهادت شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: حادثه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران وی اسلام و نظام جمهوری اسلامی را بیمه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در مسجد مهدیه همدان از شهید بهشتی به عنوان محور اصلی نظام و یک ملت یاد کرد و افزود: اگر همه ما نیز راه اصولی دین را در پیش گیریم همانند شهید بهشتی یک ملت خواهیم بود.

وی اظهار داشت: شهید بهشتی به دلیل اینکه خاری در چشم دشمنان بود شهید شد.

امام جمعه همدان حادثه هفتم تیر را از حرکت های دشمن در ضربه زدن به نظام بیان و عنوان کرد: باطل برای اینکه خود را نشان دهد، مجبور است که حق‌نمایی کرده و لباس حق را بپوشد و در این صورت با رسوا شدن باطل، حق را به هر طریقی به خاک و خون می‌کشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به شهادت نزدیک به 15 هزار نفر از مردم ایران در حوادث تروریستی 32 سال اخیر افزود: باطل هیچگاه تحمل وجود حق را نداشته و همواره سعی در از بین بردن آن دارد.

آیت‌الله محمدی از قضات به عنوان کارگشای مشکلات مردم یاد کرد و گفت: مسئولان دستگاه قضا و قضات در برابر این خدمت باید شاکر خداوند باشند.

کد مطلب 1347240

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