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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۶

همزمان با مبعث پیامبر/

بادبادک های آبی در آسمان بابل به پرواز در می آید

بادبادک های آبی در آسمان بابل به پرواز در می آید

بابل - خبرگزاری مهر: همزمان با بعثث نبی مکرم اسلام، بادبادکهای آبی در آسمان شهر بابل به پرواز در خواهند آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بادبادکهای آبی برای دومین بار و در راستای ایجاد روحیه نشاط و ترغیب خانواده به انجام تفریح های سالم به مناسبت عید مبعث در محل پردیس نوشیروانی شهر بابل برگزار خواهد شد.

این جشن که در سال گذشته با همراهی و استقبال خوب و چشمگیر شهروندان مواجه بوده محدودیت سنی نداشته و تمامی گروههای سنی از نونهال تا بزرگسال می توانند در آن شرکت و یک روز خاطره انگیز و دوست داشتنی را در کنار همشهریان و خانواده های خود تجربه کنند.

در پایان این جشنواره هدایایی به شرکت کنندگان داده می شود.

میزبان این مراسم شهرداری و شورای اسلامی شهر بابل است.

کد مطلب 1347244

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