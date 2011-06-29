بادبادک های آبی در آسمان بابل به پرواز در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بادبادکهای آبی برای دومین بار و در راستای ایجاد روحیه نشاط و ترغیب خانواده به انجام تفریح های سالم به مناسبت عید مبعث در محل پردیس نوشیروانی شهر بابل برگزار خواهد شد.

این جشن که در سال گذشته با همراهی و استقبال خوب و چشمگیر شهروندان مواجه بوده محدودیت سنی نداشته و تمامی گروههای سنی از نونهال تا بزرگسال می توانند در آن شرکت و یک روز خاطره انگیز و دوست داشتنی را در کنار همشهریان و خانواده های خود تجربه کنند.

در پایان این جشنواره هدایایی به شرکت کنندگان داده می شود.

میزبان این مراسم شهرداری و شورای اسلامی شهر بابل است.