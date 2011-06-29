علم بیومکانیک و فناوری ورزش کشور در ابتدای راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عنبریان شامگاه شنبه در مراسم آغازبه کار دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی در سالن شهید چیت‌سازیان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان اظهار داشت: در حال حاضر رشته دکترای بیومکانیک و فناوری ورزشی به جز دانشگاه تهران تنها در دانشگاه بوعلی‌سینا وجود دارد.

عنبریان با تاکید بر کاربردی کردن پژوهش‌های گروه بیومکانیک و فناوری ورزش با هدف اثرگذاری در توسعه و ارتقا ورزش گفت: این امر مهمترین هدف گروه بیومکانیک و فناوری ورزش پژوهشکده تربیت بدنی است.

عنبریان با اشاره به اینکه در حوزه بیومکانیک و فناوری ورزشی تا قبل از سال 77 مقاله‌ای از کشورمان چاپ نشده بود، اظهار داشت: از سال 78 در پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان قطب بیومکانیک کشور شاهد انتشار مقالات علمی در این زمینه بودیم اما هنوز به ایده‌آل و بالندگی در این حوزه نرسیده‌ایم.

استادیوم بزرگ علمی در همدان راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینای همدان نیز با اشاره به اینکه مراحل مقدماتی و مطالعاتی و کلنگ‌زنی احداث استادیوم بزرگ علمی در استان همدان انجام شده است، گفت: استادیوم علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با مساحت 30 هزار مترمربع و با بیش از 16 آمفی تئاتر برای برگزاری جلسات و همایش‌ها ساخته می شود.

محمدعلی زلفی‌گل با بیان اینکه در زمینه ورزش دانشگاهی نیز اقدامات مناسبی انجام شده به احداث سالن ورزشی سوم خرداد در کنار خوابگاه دخترانه فرزانگان همدان اشاره کرد و گفت: احداث سالن تندرستی در این خوابگاه، احداث زورخانه دانشگاه، احداث زمین چمن، احداث استادیوم ورزشی باغ دانشگاه و استخر سرپوشیده دانشگاه از جمله این اقدامات است.

چهار دوره دکتری در رشته‌های تربیت بدنی در همدان راه اندازی شد

زلفی‌گل با تاکید براینکه ورزش در دانشگاه‌ها باید الگویی برای ورزش در استان همدان باشد، گفت: در حال حاضر با درخواست راه اندازی چهار دوره دکتری در رشته‌های تربیت بدنی، در شورای دانشگاه موافقت شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تأثیرگذاری آن در نشاط و سلامت افراد جامعه و با توجه به پتانسیل رشته‌های تربیت بدنی و تأثیرگذاری آن‌ها، طرح تأسیس دانشگاه تربیت بدنی در هیئت دولت به تصویب رسیده و به زودی شاهد تأسیس دانشگاه تربیت بدنی خواهیم بود.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا یادآور شد: برگزاری سمینارهای متعدد ملی و بین‌المللی در این دانشگاه علاوه بر اینکه باعث آشنایی دانشجویان و استادان با متفکران و متخصصان رشته‌های مختلف می‌شود، شناخته شدن دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین رونق اقتصادی استان همدان را در پی خواهد داشت.