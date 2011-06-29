مدیریت محیط زیست دریای خزر کارنامه درخشانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کریم ثابت رفتار شامگاه دوشنبه درهمایش " بگذاریم خزر زنده بماند " افزود: تصاویری که از دریای خزر داریم به غیره از تصاویر کارت های پستال زیبا چیزی جزء آلودگی و مسائل آن نیست.

وی همچنین بر ضرورت و ویژگی های حفظ دریای خزر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دریای خزر حال و روز خوشی ندارد در حالیکه این دریا بزرگترین دریاچه جهان و دارای محیط زیست متفاوتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه دریای خزر 25 درصد ذخایرنفت و گاز جهان را دارد، گفت: یکی از دلائل عدم اجرای کنوانسیون های بین المللی این ویژگی است.

وی درادامه با بیان اینکه سردسته آلوده کنندگان دریای خزر کشور روسیه است، افزود: این کشورهیچگونه پایبندی حداقل در رابطه با مسائل عینی زیست محیطی از خود بروز نمی دهد.

ثابت رفتار گفت: کشور جمهوری آذربایجان تشنه توسعه است و دریای خزر را فقط محلی برای چاه های نفت خود می بیند و کاری به مسائل دیگر ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تاکید کرد: آن چیزی که اطراف این دریاچه را در برگرفته کشورهای مسئولیت پذیر، توسعه یافته متعهد به قوانین بین المللی و حفاظت محیط زیست نیستند.

رئیس هیئت مدیره جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان نیزدر این مراسم گفت: همه چیزی در حوزه محیط زیست غم آلوده است.

" شیرین پارسی " با بیان اینکه انسان محور توسعه است، افزود: خیلی در رابطه با توسعه صحبت می شود، توسعه فقط جاده، هواپیما، راه آهن وغیره نیست.

وی ادامه داد: اگرانسان قرار است انسان بماند هر پیشرفتی باید برای آرامش و آسایش انسان معنا شود.

همایش " بگذاریم خزر زنده بماند " از سوی جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان با حضور جمعی از دوستداران محیط زیست در سالن اجتماعات هلال احمر استان گیلان در رشت، برگزار شد.