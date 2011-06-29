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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۰

ثابت رفتار:

مدیریت محیط زیست دریای خزر کارنامه درخشانی ندارد

مدیریت محیط زیست دریای خزر کارنامه درخشانی ندارد

رشت - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: متاسفانه پنج کشور خزری تاکنون کارنامه درخشانی راجع به مسائل مدیریت محیط زیست این دریا از خود نشان نداده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کریم ثابت رفتار شامگاه دوشنبه درهمایش " بگذاریم خزر زنده بماند "  افزود: تصاویری که از دریای خزر داریم به غیره از تصاویر کارت های پستال زیبا چیزی جزء آلودگی و مسائل آن نیست.

وی همچنین بر ضرورت و ویژگی های حفظ دریای خزر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دریای خزر حال و روز خوشی ندارد در حالیکه این دریا بزرگترین دریاچه جهان و دارای محیط زیست متفاوتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه دریای خزر 25 درصد ذخایرنفت و گاز جهان را دارد، گفت: یکی از دلائل عدم اجرای کنوانسیون های بین المللی این ویژگی است.

وی درادامه با بیان اینکه سردسته آلوده کنندگان دریای خزر کشور روسیه است، افزود: این کشورهیچگونه پایبندی حداقل در رابطه با مسائل عینی زیست محیطی از خود بروز نمی دهد.

ثابت رفتار گفت: کشور جمهوری آذربایجان تشنه توسعه است و دریای خزر را فقط محلی برای چاه های نفت خود می بیند و کاری به مسائل دیگر ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تاکید کرد: آن چیزی که اطراف این دریاچه را در برگرفته کشورهای مسئولیت پذیر، توسعه یافته متعهد به قوانین بین المللی و حفاظت محیط زیست نیستند.

رئیس هیئت مدیره جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان نیزدر این مراسم گفت: همه چیزی در حوزه محیط زیست غم آلوده است.

" شیرین پارسی " با بیان اینکه انسان محور توسعه است، افزود: خیلی در رابطه با توسعه صحبت می شود، توسعه فقط جاده، هواپیما، راه آهن وغیره نیست.

وی ادامه داد: اگرانسان قرار است انسان بماند هر پیشرفتی باید برای آرامش و آسایش انسان معنا شود.

 همایش " بگذاریم خزر زنده بماند " از سوی جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان با حضور جمعی از دوستداران محیط زیست در سالن اجتماعات هلال احمر استان گیلان در رشت، برگزار شد.

کد مطلب 1347252

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