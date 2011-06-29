به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز 11 مردادماه در حالی آغاز می شود که فصل نقل و انتقالات مربوط به این فصل روز اول مردادماه رسما به پایان خواهد رسید. این در حالی است که از 18 تیم لیگ برتری هنوز هیچ تیمی فهرست نهایی خود را کامل نکرده اند و در حال مذاکره با گزینه های مورد نظرشان هستند.

در این بین استقلال و پرسپولیس به عنوان دو تیم پرطرفدار پایتخت که وابسته به سازمان تربیت بدنی هستند و گوشه چشمی هم به مشخص شدن وزیر ورزش و جوانان دارند، بیشتر از 16 تیم دیگر زیر ذره‌بین قرار دارند و هواداران آنها نگران این هستند که آیا مسئولان تیم محبوبشان می توانند بازیکنان کارآمد و تاثیرگذاری را برای لیگ آینده جذب کنند یا نه.

استقلال و پرسپولیس اما در فصل نقل و انتقالات شرایط متفاوتی دارند. پرسپولیس پس از قهرمانی در جام حذفی دچار اختلافات درونی شدیدی شد که در نهایت جدایی علی دایی از نیمکت سرخپوشان را به دنبال داشت و حبیب کاشانی که بعد از قهرمانی این تیم در جام حذفی از سمتش کناره گیری کرده بود، بازهم به عنوان سرپرست باشگاه باقی ماند تا حمید استیلی را جانشین علی دایی کند.

اما در تیم رقیب آرامش نسبی برقرار بود و علی فتح الله زاده از همان روزهای نخست تاکید کرد که پرویز مظلومی با آبی پوشان قرارداد دارد و فصل یازدهم هم روی نیمکت این تیم خواهد نشست. همین حمایت فتح الله زاده به سرمربی آبی پوشان کمک کرد تا خیلی زود وارد بازار نقل و انتقالات شود و بازیکنان بیشتری را نسبت به رقیب دیرینه به خدمت بگیرد.

استقلال در همان روزهای نخست با جاسم کرار عراقی به توافق رسید و سپس میثم حسینی را از تیم گسترش فولاد تبریز به خدمت گرفت و در مرحله بعد با علی حمودی از فولاد قرارداد بست و پس از آن با سیدجلال حسینی و سیدمهدی رحمتی به توافق رسید تا از این حیث یک گام از پرسپولیس جلوتر باشد. اما این تیم وحید طالب لو دروازه بان قدیمی خود را از دست داد و احتمالا محمد محمدی نیز از این تیم خواهد رفت.

پرویز مظلومی البته قرارداد چند بازیکن دیگر تیمش را تمدید کرد. مهدی امیرآبادی و پژمان منتظری به طور رسمی قراردادشان را تمدید کردند و حنیف عمران زاده و محسن یوسفی نیز به توافق رسیدند تا بزودی قراردادشان را تمدید و ثبت کنند. چند بازیکن هم هستند که قرارداد دارند و چند آبی پوش هم در حال مذاکره با مسئولان باشگاه هستند.

اما پرسپولیس تا امروز تنها علی کریمی و محمد نصرتی را به طور رسمی به خدمت گرفته و در حال مذاکره با چند بازیکن است. با این حال وضعیت سرخ ها از آبی ها کمی وخیم تر است. حمید استیلی تاکنون قرارداد بادامکی، حقیقی، نورمحمدی، شکوری و مجتبی شیری را تمدید کرده است. با این حال خیلی از سرخپوشان با این تیم قرارداد دارند.

استقلال و پرسپولیس در فاصله یک ماه مانده تا شروع لیگ یازدهم تمریناتشان را آغاز کرده اند اما اوضاع بی سروسامانی بر این تمرینات حاکم است. التبه وضعیت پرسپولیس کمی بهتر از استقلال است و تعداد بیشتری از بازیکنان در تمرینات این تیم شرکت می کنند. اما استقلال هنوز تعداد بازیکنان اصلی اش از 10 نفر تجاوز نکرده است.

این دو تیم به دنبال گزینه هایی هستند که شامل کریم انصاریفرد، آندرانیک تیموریان، مهرزاد معدنچی، مهرداد اولادی و .. می‌شود. در میان این بازیکنان آندرانیک تیموریان دو بار با استقلال مذاکره کرده و به توافقاتی نیز دست یافته اما انصاریفرد با استقلالی ها به توافق نرسید و حالا پرسپولیس مشتری جدی مهاجم فصل گذشته سایپاست. البته جذب بازیکنان خارجیهم یکی از اهداف کادر فنی دو تیم است که در حال رایزنی های لازم در این مورد نیز هستند.