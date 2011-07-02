محمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که چرا کمتر نامی از فعالیتهای کارگاه مذکور در جریانات ادبی کشور شنیده میشود؟ گفت: مهمترین کار بخش مدیریتی گزارش دادن مدیرانش نیست بلکه خود فعالیت از آن مهمتر است. در سه سال اخیر جشنواره داستان انقلاب و برگزاری آن توسط کارگاه قصه و زمان سازماندهی میشود و به نظرم این بهانه خوبی است که کارگاه را فعال بدانیم.
ناصری افزود: حوزه هنری تشکیلات مفصلی دارد و قرار نیست که در برگزاری هر برنامهای، تشکیلات عملیاتی انجام آن در درون خودش را نیز مشخص کند. جشنواره داستان انقلاب به اسم حوزه هنری معرفی شده است و کارگاه به عنوان جزئی از حوزه مسئول برگزاری آن است و اگر جشنواره توفیقی داشته است، در واقع توفیق کارگاه است.
مسئول جدید کارگاه قصه و رمان حوزه هنری ادامه داد: در سه سال گذشته و همزمان با برگزاری سه دوره جشنوراه داستان انقلاب، بیش از 10 عنوان اثر قابل اعتنا به کتابخانه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی افزوده شود که برخی از آنها حتی کاندیدای جایزه کتاب سال شدند.
دبیر اجرایی جایزه ادبی شهید غنیپور افزود: ما در کارگاه قصه و رمان مهترین وظیفه خودمان را ایجاد شرایطی قرار دادهایم که انتشار اثر برای نویسندگان در گونههای مختلف ادبی و از جمله ادبیات انقلاب سهل شود و ارائه اثر چاپ نشده نیز بالاتر رود تا هم از نقطه نظرکیفی و هم نقطه نظر کمی بتوانیم با رشد همراه باشیم که اینگونه هم بوده است.
ناصری تاکید کرد: آثار خروجی از کارگاه قصه و رمان به نظر من به گونهای است که خودشان، خودشان را معرفی می کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در کارگاه قصه و رمان شانیت تولید اثر نداریم و به فکر بررسی آثار انتشار یافته هم نیستیم، گفت: تلاش ما ایجاد شرایط مساعد برای تولید اثر است. این شرایط یعنی تمام نویسندههای حرفهای کشور میتوانند کار خود را برای بررسی و مشورت به کارگاه ارائه دهند.
مدیرکارگاه قصه و رمان حوزه هنری ادامه داد: کارگاه ما با ناشر این تفاوت را دارد که از نظر ابعاد مختلف آثار را بررسی میکند و حتی گاهی اوقات جلساتی با نویسنده اثر میگذارد و سعی میکند او را از نظر دیدگاه برای نوشتن رمان مجاب کند و در مجموع پشتیبانی معنوی لازم را از یک اثر به عمل میآورد تا اینکه اثر وزین و قابل اعتنا باشد و بعد از آن هم شرایط چاپ آن را فراهم میکند.
ناصری گفت: حتماً لازم نیست که آثار کارگاه در سوره مهر چاپ شوند و بودهاند آثاری که پس از بررسی در کارگاه به تقاضای مولف توسط ناشر دیگری منتشر شده است.
وی افزود: اثری که به دست ما میرسد توسط هیئتی که نزدیک به 10 نفر نویسنده عضو دارد بررسی میشود و اصلاحاتی کلی و یا جزئی به نویسنده برای محکم بودن اثر پیشنهاد میشود. بالاخره تلاش ما این است از حیث ساختار نویسنده را مجاب کنیم که در نهایت اثر قابل قبولی را به نام خود ثبت کند و بعد از آن دیگر نویسنده میتواند تصمیم بگیرد که اثر از سوی سوره مهر طبق قراردادش با کارگاه منتشر شود یا به شکل دیگری و احتمالا توسط ناشر دیگری.
مدیرکارگاه قصه و رمان حوزه هنری ادامه داد: کارهای ارائه شده به کارگاه توسط کارشناس اصلی خوانده میشود و اگر رای مثبت گرفت و یا نیازمند به اصلاح شناخته شود توسط کارشناسان دوم و سوم هم مورد خوانش قرار میگیرد و جمع سه نظر را با نویسنده در نظر میگذاریم. البته ممکن است اثری آنقدر ضعیف باشد که همان کارشناس اول ردش کند و ما هم به نویسنده عودت می دهیم.
ناصری در رابطه با تعداد آثار بررسی شده توسط کار به طور متوسط در فصل بهار بین 40 تا 50 اثر را بررسی کردهایم.
وی تصریح کرد: من همیشه در سالهای اخیر در کارگاه بودهام. طرح نویی که مدیریت من بخواهد در کارگاه دراندازد همان ایجاد مجموعه شرایطی است که نویسندگان راحتتر از همیشه در حوزه ادبیات انقلاب فعالیت کنند.
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