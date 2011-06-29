تحقیقات محلی از راههای اصلی ایرانشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه بیات صبح چهارشنبه در نشست گرگان پژوهان افزود: در واقع در این کار، ما از جزء به کل می رسیم.

وی توجه به تاریخ گرگان به ویژه تاریخ معاصر آن را با توجه به حضور قدرت بزرگ مخصوصاً روس‌ها، مهم دانست.

بیات که خود صاحب نظر در حوزه تاریخ عشایری ایران است، مطالعه وضعیت عشایر به خصوص عشایر ترکمن و چگونگی ارتباط آن ها با مردم یکجا نشین را مهم دانست.

وی تأسیس موسسه فرهنگی میرداماد و مرکز دانش نامه گلستان را ابتکار عملی دانست که باید سرمشق دیگر استان ها قرار گیرد.

مصطفی نوری محقق دیگری گفت: گرگان و دشت اگر چه دارای سابقه تحقیقاتی است و افراد زیادی از جمله: مرحوم ذبیحی، ایرج افشار یزدی، دکتر ستوده کارهای ارزشمندی انجام دادند، ولی همچنان جا برای پژوهش وجود دارد.



وی ضمن انتقاد از عدم چاپ تحقیقات انجام شده به ویژه پژوهش‌های مربوط به سال های 57 به بعد گفت: اگر رودتر دست به کار نشویم و داده‌های تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار ندهیم، کارها ناقص می‌شود و بسیاری از شواهد و اسناد از بین می‌روند.

پژوهشگر تاریخ گرگان در ضرورت گرگان پژوهی گفت: اسناد مربوط به حضور روس‌ها و نقش آن ها در منطقه باید مورد بررسی قرار بگیرد و یکی از کارها در این زمینه، گردآوری اسناد و ترجمه آن‌هاست.

نوری ضمن با اهمیت دانستن تاریخ شفاهی منطقه، خواستار توجه به آن شد.

نوری در سخنان خود، توجه به حوادث سال های جنگ جهانی اول، مطبوعات سرزمین گرگان، حوادث شهریور 20، فعالیت‌های حزب توده، قیام افسران شورشی، حضور مزین، فعالیت گروه‌های سیاسی را مهم دانست و خواستار توجه پژوهشگران این گونه مسائل شد.



پژوهشگر تاریخ گرگان در قسمتی از سخنان خود نام گرگان را برای دانش نامه به دلیل قدمت آن بهتر دانست و پیشنهاد کرد دانش نامه گلستان به دانش نامه گرگان تغییر نام یابد.