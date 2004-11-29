مشكل پژوهش در رشته هاي علوم انساني انكارناپذير است // محقق فعال در بخش علوم انساني نداريم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر رضا منصوري افزود: در رشته هاي علوم انساني در زمينه پژوهش مشكلات اساسي وجود دارد و اگر كسي اين مشكلات را نفي كند، يا از علوم انساني چيزي نمي داند يا از پژوهش چيزي نمي فهمد.

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: يكي از مراكزي كه خوب در اين زمينه كار كرده است، پژوهشگاه علوم انساني كشور است، بنابراين اين موضوع نشان مي دهد كه توانايي پژوهش در بخش علوم انساني وجود دارد.

پژوهش در رشته هاي علوم انساني با مشكل مواجه است. اگر كسي اين مشكل را نفي كند، يا از علوم انساني چيزي نمي داند يا از پژوهش چيزي نمي فهمد

وي خاطرنشان ساخت : مسئله پژوهش در در بخش علوم انساني مسئله اي پيچيده است كه براي حل آن ذهن خلاق نياز است. مطمئن باشيد اگر حل مسائل علوم انساني راحت بود كشورهاي عقب مانده اين كار را مي كردند.





دكتر رضا منصوري يادآور شد: براي حل مشكل پژوهش در علوم انساني بايد به دنبال راهكارها و راه حل ها بود. معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حد وسيع عمل مي كند. بنابراين بايد اول محققان اين رشته هاي اعلام نياز كنند تا وزارت علوم اين نيازها را ساماندهي و حمايت كند.

وي در ادامه گفت: اگر در زمينه علوم پايه موفق عمل شده است به اين دليل بوده كه محققان علوم پايه در اين زمينه فعاليت هاي گروهي و گسترده اي انجام داده اند و نيازهاي خود را اعلام كرده اند و با حمايت دولت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين فعاليت ها را ساماندهي كرده اند. اما در علوم انساني هنوز بايد منتظر باشيم تا محققان شروع به فعاليت كنند و نيازهاي خود را اعلام كنند. اگر تحقيق و پژوهش در علوم انساني نيز صورت گيرد و نيازهاي مشخص شود، به طور حتم حمايت هاي وزارت علوم و دولت نيز متوجه اين بخش نيز خواهد شد.