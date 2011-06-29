قهرمان سلیمانی رئیس مرکز گسترش زبان فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: 56 دانشجوی مقطع دکتری و استاد جوان رشته زبان و ادبیات فارسی از 14 کشور اوایل هفته جاری وارد ایران شدند و در اولین دوره دانش‌افزایی این رشته در تابستان امسال به میزبانی دانشگاه شیراز حضور یافتند.

وی افزود: این افراد از کشورهای اوکراین، مجارستان، بلاروس، صربستان، لهستان، روسیه، بنگلادش، چین، هند، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ترکیه به ایران آمده‌اند و طی یک ماه این دوره دانش‌افزایی را خواهند گذراند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بلافاصله پس از اتمام اولین دوره، دومین و سومین دوره دانش افزایی زبان فارسی هم (1 مرداد و 1 شهریور) آغاز خواهد شد و تعداد استادان و دانشجویان خارجی حاضر در این دوره‌ها امسال در مقایسه با پارسال که حدود 90 نفر بودند، 50 درصد افزایش خواهد یافت و به 150 نفر خواهد رسید.

دوره "دانش‌افزایی زبان وادبیات فارسی" از سوی مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود و دانشجویان مقعطع دکتری و استادان جوان حاضر در این دوره‌ها به فراگیری واحدهایی درباره ادبیات معاصر فارسی، ادبیات کلاسیک، قواعد و دستور زبان، فنون ادبی و بلاغی و آئین نگارش خواهند پرداخت.

