تبلیغات داربستی بروجرد را قرق کرد/ شهرداری رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه شهرداری وظیفه دارد تا محلهای مناسبی را برای تبلیغات شهری در نظر بگیرد اما متاسفانه شاهد نصب تعداد زیادی داربست و بنرهای تبلیغاتی در اماکن عمومی و چهار راههای اصلی شهر بروجرد به صورت ناخوشایندی هستیم و ظاهرا هیچ گونه نظارتی از طرف هیچ دستگاهی بویژه شهرداری بر روی نصب این داربستها صورت نمی گیرد.

این در حالیست که طبق قانون باید محل نصب و مدت زمان تبلیغات از طرف شهرداری تعیین شود اما این داربستها بدون اعمال نظارت شهر را قرق کرده اند.

در حال حاضر با وجود ابلاغ دستورالعمل کمیته ساماندهی تبلیغات شهری بروجرد و ضرورت رعایت موارد مطرح شده در آن به منظور ساماندهی و چیدمان تبلیغات صحیح در سطح شهر بروجرد، ظاهر امر نشان می دهد که تا حدودی در این خصوص اهمال شده و کانونهای تبلیغاتی، شرکتهای داربستی و ... با رعایت نکردن اصل چیدمان صحیح موجب بر هم زدن مبلمان شهری شده اند.

عکس تزئینی است

این در حالیست که شهرداری بروجرد مدعی است که پس از سه ماه از زمان صدور دستورالعمل طرح ساماندهی تبلیغات شهری و مشاهده کردن نابسامانی در چهره ظاهری شهر و مبلمان موجود بر آن شده تا موارد را پیگیری کند.

بدنبال این موضوع شهرداری بروجرد طی جلسه ای تمام شرکتهای داربستی سطح شهر را گردهم آورده تا وضعیت را بررسی کند که در این جلسه برخی از صاحبان این شرکتها ضمن گلایه از عدم همکاری شهرداری با آنها مدعی شدند که شهرداری تنها به افراد و شرکتهایی خاص سفارشات نصب بنر، پلاکارد و تبلیغات را می دهد.

به هر روی در هیاهوی مناقشاتی که بین شهرداری و شرکتهای داربستی وجود دارد هر روز شاهد روند نابسامانی در تبلیغات شهری بروجرد هستیم که این امر باید هرچه سریعتر با تعامل شهرداری رفع شود.

معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی شهرداری بروجرد در این رابطه اظهار داشت: وجود داربستهای فلزی در سطح شهر معضلی است که شهرداری با آن دست به گریبان است.

یوسفی افزود: برخی از شرکتهای داربستی بدون هماهنگی با روابط عمومی شهرداری اقدام به نصب داربست تبلیغاتی می کنند ومشکلاتی را برای خود، مردم وشهر به وجود می آورند.

وی همچنین در خصوص ادعای برخی شرکتهای داربستی مبنی بر اعمال سلیقه شهرداری در دادن مجوزهای تبلیغات شهری ادامه داد: این ادعا درست نیست و ما با هیچ کس پیوند خویشاوندی نداریم وهمکاری ما با این شرکتها صرفا به جهت رعایت مقررات و قوانین شهرداری است که طبق آن فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: نصب داربستها به تیر برق، پایه بیلبوردهای ثابت و پایه درختان غیرقانونی است و این عمل خلاف محسوب می شود و ما با متخلفینی که باعث برهم زدن مبلمان شهری می شوند برخورد قانونی می کنیم.

مدیر روابط عمومی شهرداری بروجرد با تاکید بر ساماندهی وضعیت موجود بیان کرد: در سطح شهر حدود 50 شرکت داربستی وجود دارد که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی افزود: در جلسه ای که با شرکتهای داربستی داشتیم مصوب شد که طبق چارجوب قانونی شهرداری کار تبلیغات تنها به کسانی واگذار شود که از شهرداری مجوز بگیرند.

یوسفی افزود: هیچکس نمی تواند خارج از قوانین و مقررات شهرداری اقدام به نصب بنر، پلاکارد و... کند و شهرداری موظف است با مشاهده این موضوع لوازم کار را توقیف کند و مانع کار شخص و یا شرکت متخلف شود.

وی افزود: تبلیغات سطح شهر صرفا می بایست در تابلوهای تبلیغاتی شهرداری نصب شود و از زدن داربستهای بد نما در سطح شهر که مانع تردد مردم می شود باید خودداری شود.

وی ادامه داد: شهرداری مجاز است کلیه تابلوهای متفرقه و بنرهای فاقد مجوز نصب از شهرداری را با حمایت و همکاری نیروی انتظامی جمع آوری کند.

مدیر روابط عمومی شهرداری بروجرد تصریح کرد: کلیه بنرها اعم از فرهنگی، مذهبی، ورزشیف تجاریف تبلیغاتی، سیاسی و... می بایست پس از کسب مجوز نصب از شهرداری برای مدت معین، در مکان معین و با قطع مناسب ابلاغی از طرف شهرداری نصب شود.

یوسفی همچنین در رابطه با واگذاری تبلیغات به کانونهای تبلیغاتی خصوصی نیز عنوان کرد: پس از جلسات متعددی که با کانونهای تبلیغاتی داشته ایم این کانونها توجیه شده و ابعاد کار برای آنها مشخص شده است.

وی تصریح کرد: یکسری تابلوهای گردان و ثابت در سطح شهر موجود است که باید بخش خصوصی برای استفاده از آنها طرحی نو برای تبلیغات شهری ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه ما فعلا تشخیص دادیم که خودمان تبلیغات را در سطح شهر داشته باشیم چون که رعایت حقوق شهروندی الزامی است، ادامه داد: ما در سطح شهر پایه بیلبوردهایی بدیع و نو تعبیه کرده ایم تا مشکل تبلیغات شهری رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما از نصب پایه بیلبوردها استفاده کمتر از داربست جهت تبلیغات است، بیان داشت: شهرداری روزانه در سطح شهر گشتهای ویژه ای را مستقر کرده که از نصب بنرهای غیر مجاز جلوگیری می کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد و دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز در این رابطه اظهار داشت: شهرداری مالک معابر عمومی است و مدیریت زیبا سازی و مبلمان شهری را به عهده دارد و باید در این راستا اقدام کند.

نادر ارجمندی با یادآوری اینکه متاسفانه در طرح ساماندهی تبلیغات شهری بخشی از کار را شهرداری انجام نداده است، یادآور شد: تلاش ما باید به سمتی باشد که وضعیت موجود و مبلمان شهری تبدیل به وضعیت بهتری شود.

به هر حال به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای فرهنگ عمومی بروجرد پیرامون ساماندهی تبلیغات شهری هنوز روند موجود با روند مورد انتظار مردم فاصله دارد که در این راستا باید شهرداری نظارت خود را تقویت کند.