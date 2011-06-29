زنگ جیره بندی آب در کرمان به صدا در آمد

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش بی سابقه دمای هوا در کرمان طبق آخرین آمار مربوط به بیلان آبی در استان کرمان، سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی این استان اضافه برداشت شده است.

در کنار این مسئله در بیشتر مناطق استان کرمان هم به دلیل مصرف بیش از حد منابع آب، سالانه یک متر سطح آب پایین رفته است.

این در حالی است که بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی موجب نشست زمین شده و عوارضی همچون خشکیدن چاهها، چشمه ها و قنوات، نشست زمین و تخریب ابنیه،‌ پیشروی جبهه آب شور به سمت آب شیرین و تلخ شدن تدریجی آب چاهها همچنین افزایش املاح و نامناسب شدن کیفیت آب که منجر به خشک شدن باغات و مزارع استان می شود را در پی خواهد داشت.

در کنار کاهش کیفت آب در بیشتر مناطق استان کرمان هم به دلیل مصرف بیش از حد منابع آب، سالانه یک متر سطح آب پایین رفته است

با توجه به این بحرانها، بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند آینده حیات این استان در مخاطره جدی است.

بدیهی است بحران کم آبی و بی آبی در همه بخشهای مصرف کننده آب، تاثیر خود را می گذارد که شاید اصلی ترین آن تامین آب شرب مورد نیاز ساکنان این منطقه باشد.

صرفه جویی مردم ضروری است

در همین خصوص، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از احتمال جیره بندی آب در تابستان امسال در این منطقه خبر داده و می گوید: ما برای تامین و تولید آب تمام تلاش خود را انجام می دهیم و امیدواریم با کمک مردم و صرفه جویی در مصرف آب نیازی به جیره بندی آب نداشته باشیم.

محمد طاهری می افزاید: سرانه مصرف در زندگی شهرنشینی 150 لیتر در شبانه روز برای هر نفر برآورده شده است که این عدد در حال حاضر در استان کرمان 250 تا 300 لیتر در شبانه روز است.

وی ادامه می دهد: در همین شرایط کنونی در استان کرمان دو برابر سرانه استاندارد آب مصرف می شود و با شرایط بحرانی روبرو هستیم.



سرانه مصرف در زندگی شهرنشینی 150 لیتر در شبانه روز برای هر نفر برآورده شده است که این عدد در حال حاضر در استان کرمان 250 تا 300 لیتر در شبانه روز است طاهری

طاهری تصریح می کند: اگر مردم آب را درست مصرف کنند مشکل حل و نیازی به اجرای طرحهای پرهزینه انتقال آب و یا جیره بندی نخواهیم داشت.

وی همچنین از جیره بندی آب در برخی از شهرستانهای استان خبر داده و می گوید: در سال گذشته آب 15 شهر از شهرهای استان جیره بندی شد که با انجام تمهیداتی در 6 ماهه دوم سال این تعداد به 4 شهر کاهش داده شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان بیان می کند: در حال حاضر دهج شهربابک و جوز که آب این مناطق از حوزه رفسنجان و انار تامین می شود جیره بندی هستند.

جیره بندی آب در چهار شهر استان کرمان

وی اضافه می کند: جبالبارز شمالی نیزهم اکنون جیره بندی است.

طاهری اظهار می کند: اما در این منطقه طرحی از محل ستاد جنوب مطالعه و عملیات اجرایی آن شروع شده که تا سه سال دیگر به پایان خواهد رسید که با این کار مشکل تامین آب جبالبارز رفع خواهد شد.

آب قلعه گنج جیره بندی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از جیره بندی آب قلعه گنج هم خبر داده و می گوید: البته در این منطقه تنها در ساعاتی از شبانه روز، آب جیره بندی و قطع می شود.

کاهش 10درصدی مصرف آب شرب شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنین با اشاره به کاهش مصرف آب شرب شهری در کرمان تصریح می کند: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 400 هزار متر مکعب آب کمتر مصرف شده است.

طاهری ادامه می دهد: این میزان، کاهش 10 درصدی در بخش آب شرب شهری در استان را نشان می دهد.

هم اکنون میزان برداشت آب از دشتهای مختلف استان کرمان افزایش یافته است بطوریکه در دشت حسین آباد به عنوان مهترین منبع آب کرمان دیگر نمی توان حتی یه چاه دیگر حفر کرد.