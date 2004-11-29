نمايش يك مستند ايراني در بخش مسابقه جشنواره " بيلبائو " اسپانيا

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، چهل و ششمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كوتاه ومستند "بيلبائو" از صبح روز دوشنبه 9 آذر ماه 1383 در مركز ايالت باسك اسپانيا آغاز به كار كرده و فيلم مستند "قرباني" ساخته كارگردان جوان ايراني "پناه برخدا رضايي" دربخش مسابقه جشنواره روي پرده خواهد رفت.

گفتني است آيين اختتاميه " جشنواره بيلبائو" كه از جشنواره هاي مهم اروا بر شمرده مي شود، عصر شنبه 14 آذر ماه 1383 برگزارخواهد شد تا فيلم هاي برتر، معرفي شدند.

شايان ذكراست كه سال گذشته فيلم مستند "پرس" از توليدات "مركز گسترش سينماي مستند و تجربي " به دريافت نشان نقره " جشنواره بيلبائو " نائل آمده است.