به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در جمع مردم چناران با بیان اینکه مشارکت سیاسی به عنوان یک تکلیف شرعی در کنار تمام واجبات قرار گرفته است گفت: افراد نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی احساس وظیفه کرده و در جریانات سیاسی نقش آفرینی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ترک مشارکت سیاسی ترک واجب است و همانطوری که در مسائل شرعی نیاز به مرجع تقلید داریم مشارکت سیاسی و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی که به عنوان یک دستور و حکم شرعی قرار گرفته باید مستند به کتاب و سنت باشد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه باید در حرکتها و خط مشیها و وظایف اجتماعی و سیاسی زندگی ائمه اطهار را سر لوحه قرار دهیم بیان داشت: مبدا سنت برای خطوط سیاسی و موضعگیری سیاسی از منبع سیره سیاسی اهل بیت است که مسیر را روشن می کند و این سیره به عنوان آموزه ای برای ماست.

آیت الله علم الهدی گفت: در تشکیل این نظام باید توجه داشته باشیم حرکات سیاسی ما یک تکلیف است و زندگی سیاسی امام موسی کاظم در بعد مظلومیت باید نقش آفرین باشد و آنچه که زندگی ائمه اطهار را نتیجه می دهد این است که از حرکات زندگی و سیاسی آنها آموزش بگیریم و اسلام را حفظ و مبانی دینی را احیا کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در 100 سال اخیر انقلابهای زیادی رخ داده ولی آن انقلابها بعد از دو سال به دست استکبار افتاده ولی انقلاب ایران از عمر با برکتش 32 سال می گذرد و آسیبی ندیده و آن به خاطر مقاومت ملت و گوش به فرمان رهبری است.

آیت الله علم الهدی بیان داشت: آمریکای امروز با آمریکا سال 57 قابل مقایسه نیست قبلا از تنها گوشه جهان ندای مرگ بر آمریکا که بلند می شد ایران بود ولی امروز در کل دنیا آمریکا ذلیل شده است.

امام جمعه مشهد افزود: مظلومیت اهل بیت یک سرمایه است و مردم را از عمق جان و دل به اهل بیت و نظام وفادار کرده است و انقلاب اسلامی ایران در عمق جانهای مردم جای دارد و مردم به نظام وفادار هستند و هر گونه فتنه ای که رخ می دهد مردم آن را خنثی می کنند.

امام جمعه چناران نیز گفت: تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرده که هرکجا در مقابل جریانات انحرافی سکوت کرده ایم با شکست مواجه هستیم.

حجت الاسلام مظفر تاجی اظهار داشت: در بدنه اصولگرایی جریان انحرافی وجود دارد.

وی با بیان اینکه چناران مردمی انقلابی، ولایی و متدین دارد و نعمت همجواری با امام رضا از نعمات این شهر است افزود: این شهرستان500 شهید تقدیم انقلاب کرده که مایه افتخار مردم است.