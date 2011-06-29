جاده جنگل گلستان در مدت کوتاهی تکمیل می شود

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه ساله مسافران زیادی به منظور زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و بهره مندی از چشم اندازهای طبیعی آن، از این منطقه عبور می کنند.

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم که از طریق اعتبارات دولتی و اوراق مشارکت در این پروژه همکاری کرده تا در مدت کوتاه به اتمام برسد.

وی به راه آهن گرگان- گنبد - اینچه برون اشاره و اضافه کرد: یکی از سیاستهای دولت و وزارت راه و شهرسازی توسعه خطوط ریلی بویژه با کشورهای همسایه و با هدف توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیت منطقه ای است.



وی گفت: راه آهن مذکور، کریدوری است که در 920 کیلومتر تعریف شده و عمده آن در خاک کشورهای قزاقستان و ترکمنستان واقع شده و طول آن در ایران 160 کیلومتر است که از اینچه برون آغاز و به شهر گرگان ختم می شود.



صادقی افزود: به لحاظ اینکه طول خطوط این راه آهن در کشورهای قزاقستان و ترکمنستان بیشتر است، عملیات اجرایی آن از سالهای قبل در این کشورها، آغاز و در ایران نیز، در هفته قبل با حضور وزیر راه شروع شد.



وی گفت: ویژگی این راه آهن، اتصال کشورهای آسیای میانه به اقیانوس هند با عبور از ایران است و پیش بینی شده با بهره برداری از آن، سالانه 15 میلیون تن بار در کشور جابه جا شود.



صادقی متذکر شد: جابه جایی مسافر هم از طریق این راه آهن دیده شده اما در حال حاضر محوریت با حمل و نقل بار است.

وی روز سه شنبه به همراه وزیر مسکن و شهرسازی از راه آهن ایران ترکمنستان در گلستان بازدید کرد.

