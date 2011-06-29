دریافت کارت 930 هزار داوطلب کنکور/ مهلت دریافت کارت تا ساعت 24 امشب

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا 9 صبح روز 8 تیرماه حدود 930 هزار نفر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کرده اند.

وی اضافه کرد: داوطلبانی که تاکنون برای دریافت کارت آزمون سراسری خود اقدام نکرده اند تا ساعت 24 امروز 8 تیر ماه فرصت دارند با ورود به سایت سازمان سنجش پرینت کارت خود را دریافت کنند.

توکلی تاکید کرد: با توجه به آغاز فرآیند کنکور و برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از فردا 9 تیرماه، به داوطلبان توصیه می شود هر چه سریعتر نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کرده و محل حوزه آزمون خود را شناسایی کنند.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر، آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر با رقابت یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر برگزار می شود.