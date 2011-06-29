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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۶

توکلی به مهر خبر داد:

دریافت کارت 930 هزار داوطلب کنکور/ مهلت دریافت کارت تا ساعت 24 امشب

دریافت کارت 930 هزار داوطلب کنکور/ مهلت دریافت کارت تا ساعت 24 امشب

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به تعداد داوطلبانی که تاکنون کارت ورود به جلسه آزمون سراسری دریافت کرده اند، گفت: حدود 930 هزار داوطلب کنکور کارت ورود به جلسه خود را دریافت کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا 9 صبح روز 8 تیرماه حدود 930 هزار نفر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کرده اند.

وی اضافه کرد: داوطلبانی که تاکنون برای دریافت کارت آزمون سراسری خود اقدام نکرده اند تا ساعت 24 امروز 8 تیر ماه فرصت دارند با ورود به سایت سازمان سنجش پرینت کارت خود را دریافت کنند.

توکلی تاکید کرد: با توجه به آغاز فرآیند کنکور و برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از فردا 9 تیرماه، به داوطلبان توصیه می شود هر چه سریعتر نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کرده و محل حوزه آزمون خود را شناسایی کنند.

به گزارش مهر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر، آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر با رقابت یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر برگزار می شود.

کد مطلب 1347280

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