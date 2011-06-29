علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ماههای اخیر به دلیل آماده نبودن فرودگاه مدینه پرواز برخی از زائران به مدینه لغو شده است به همین دلیل این زائران به فرودگاه جده اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه عملیات عمره 12مرداد ماه به پایان می رسد، گفت: زائران می توانند پس از پایان عملیات عمره با مراجعه به سازمان حج نسبت به دریافت خسارت پرواز مدینه اقدام کنند.

رئیس سازمان حج در مورد تعداد زائرانی که پشت نوبت اعزام به عمره هستند، تاکید کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و 700 هزار نفر برای سفر به عمره مفرده ثبت نام کرده و پشت نوبت اعزام هستند که تمام این افراد طی دو سال آینده اعزام خواهند شد.

لیالی گفت: افرادی که در دوره جدید برای سفر عمره در بانک ثبت نام کنند از پایان سال 92 و همچنین 93 اعزام می شوند.

