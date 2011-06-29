تنها پنج رشته تخصصی تربیت بدنی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب هنری شامگاه سه شنبه در نشست خبری دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی در دانشگاه بوعلی‌سینا اظهار داشت: در برنامه چشم‌انداز 1404، پژوهشکده تربیت بدنی افق و دورنمای خوبی را برای کاربردی کردن علوم ورزشی کشور و افزایش تعداد متخصصان رشته‌های تربیت بدنی در نظر دارد.

هنری با تاکید بر اینکه پژوهشکده تربیت بدنی باید به عنوان حلقه واسط و پل ارتباطی بین نهادهای مختلف ورزشی باشد و از جزیره‌ای عمل کردن هر ارگان به صورت مجزا جلوگیری کند، گفت: علوم ورزشی کشور باید روز به روز به سمت کاربردی شدن پیش رود.

هنری برقراری ارتباط بین جامعه علمی و جامعه اجرایی را ضروری دانست و گفت: کمک به ورزش قهرمانی با توجه به تمام ابعاد آن و ایجاد شادابی، سلامت و تغییر شیوه زندگی افراد از جمله اهداف پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

معاون علمی همایش بیومکانیک و فناوری ورزشی نیز گفت: اصحاب رسانه یکی از ارکان‌ اصلی در ایجاد ارتباط بین علم و صحنه عمل در حیطه ورزش هستند.

رسانه‌ها باید جایگاه واقعی ورزش علمی را به جامعه معرفی کنند

مهرداد عنبریان با بیان اینکه رسانه‌ها باید جایگاه واقعی ورزش علمی را به جامعه معرفی و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند، گفت: رسانه ها و مطبوعات باید علم را به صحنه‌های مختلف ورزش پیوند بزنند.

عنبریان اظهار داشت: گروه بیومکانیک پژوهشکده تربیت بدنی، اصلی‌ترین هسته تحقیقاتی در حوزه بیومکانیک کشور است و افزایش تحقیقات کاربردی و تزریق نتایج آن به جامعه ورزشی کشور از اصلی ترین اهداف آن است.

عنبریان افزود: توانمندی لازم برای ورود علم بیومکانیک به زندگی افراد است در گروه بیومکانیک به صورت جدی در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: ورود علم بیومکانیک به زندگی افراد در افزایش سطح سلامت و نشاط جامعه نقش بسزایی دارد.