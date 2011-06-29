دیدار صالحی با وزرای امور خارجه استرالیا و قزاقستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، علی اکبر صالحی در دومین روز از برگزاری سی و هشتمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان با وزرای امور خارجه کشورهای استرالیا و قزاقستان دیدار خواهد داشت.

وزیر امور خارجه استرالیا به دعوت دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در سی و هشتمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور در آن حضور دارند، شرکت کرده است.

بر پایه این گزارش، دیدار اول صالحی با "کوین‌ راد" وزیر امور خارجه کشور استرالیا خواهد بود و طرفین در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور با یکدیگر به بحث و گفتگو خواهند نشست.

همچنین دیدار دیگر امروز وزیر امور خارجه کشورمان با "یرژان کازیخانوف" وزیر امور خارجه قزاقستان خواهد بود که در این دیدار نیز موضوعات مختلفی بین ایران و قزاقستان و همچنین برخی دیگر از مسایل در خلال برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.