70 درصد قهرمانان ورزشی مازندران روستایی هستند

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید پتانسیل و فعالیتهای فرهنگی ادارات بیشتر معطوف به روستاها شده تا استعدادهای جوانان روستایی شکوفا شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر 142 هزار و 70 ورزشکار سازمان یافته در مازندران شناسایی که بخش اعظمی از این جمعیت را جوانان روستایی تشکیل می دهند.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاه به اینکه شوراهای ورزش روستاها در دولت نهم و دهم احیاء شده است، تصریح کرد: هزار و 752 شورای ورزش در روستاهای استان طی دو سال اخیر ایجاد و بر این تعداد نیز افزوده خواهد شد.

پریچهره با بیان اینکه هم اکنون زیرساختهای ورزشی در روستاهای مازندران به نسبت 60 به 40 رسیده است افزود: هر میزان که این سرانه در روستاها افزایش یابد، استعدادیابی ورزشکاران نخبه بیشتر خواهد شد.

وی همچنین از کمک تربیت بدنی مازندران با همکاری سپاه کربلای استان برای تجهیز 500 روستای مازندران به سبد ورزشی خبر داد و گفت: این تعداد در سال جاری افزایش خواهد یافت.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد که حدود یک درصد آنان به صورت مستمر ورزش می کنند.