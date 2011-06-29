کنگره بزرگداشت شهید صیاد شیرازی به ارتقای سطح معرفتی نسل جوان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شبانگاه سه شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری کنگره بزرگداشت امیر سپهبد صیاد شیرازی اظهار داشت: هر چه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذرد به جایگاه ویژه شهدا در پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیشتر پی می بریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران 17 هزار شهید در حوادث تروریستی به غیر از شهدای جنگ تحمیلی و حوادث کردستان تقدیم انقلاب کرده است و که ثمره خون آنان استمرار و تداوم انقلاب است.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی شهدا از مقام والا و جایگاه ویژه ای در نزد خداوند و مردم برخوردارند ولی خداوند بعضی از شهدا را انتخاب کرده است که صیاد شیرازی یکی از آن شهداست.

صلاحی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا یک کار فوق برنامه و یا دم دستی نیست، بلکه یک واقعیت حاوی معارف است که باید برای نسل جوان معرفی و تبیین شود، تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری کنگره نیز همین امر است و از همین رو نباید به یک بزرگداشت معمولی ختم شود بلکه باید با تلاش علمی و آگاهانه نسبت به تبیین جایگاه ویژه این شهید پرداخته شده و یک کلاس درس برای ارتقای سطح معرفتی نسبت به جنگ و انقلاب باشد.

وی اظهار داشت: صیاد شیرازی عارفی متدین و متعهد به نظام و انقلاب بود و ویژگی خاص او نیز تبعیت بی چون و چرا از ولی فقیه بود که باید یاد و نام او زنده نگه داشته شود.

صلاحی گفت: زنده نگه دشتن یاد و نام شهدا کمتر از اعتکاف نیست و حتی اگر این اقدام به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی صورت گیرد جز واجبات محسوب می شود.

امیر سرتیپ محمد کاظم تارخ نیز در این جلسه به برخی از اقدامات مقدماتی در برگزاری این کنگره اشاره کرد و اظهار داشت: درج فراخوان مقاله به مناسبت شهادت صیاد شیرازی برای تمامی کارکنان ارتش، برگزاری مسابقات کشتی با چوخه جام صیاد، احداث بزرگترین مجموعه ورزشی شهرستان درگز به نام شهید، تهیه کتاب خاطرات و راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی بزرگداشت از جمله برنامه هایی بوده که در نکوداشت صیاد شیرازی انجام شده است.