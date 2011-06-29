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۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۷

ریاض خبر داد:

فراخوان پزشکان اعزامی به عمره

فراخوان پزشکان اعزامی به عمره

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر گفت: پزشکان متقاضی خدمت به زائران در عمره به ترتیب اولویت ثبت نام فراخوان شده و پس از گذراندن جلسات توجیهی در لیست انتظار اعزام قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ریاض در خصوص اعزام تیمهای پزشکی این مرکز به کشورهای هدف افزود: پیش از شروع عملیات عمره و با عقد قرارداد همکاری با سازمان حج و زیارت نسبت به انتخاب و گزینش نیروهای مورد نیاز از سراسر کشور اقدام و برنامه‌ریزیهای لازم برای اعزام آنان انجام می‌شود.

نماینده رئیس جمهور در شورای عالی جمعیت هلال احمر گفت: این مرکز با جذب و بهره‌گیری از کادر بهداشتی و درمانی مجرب کشور در سطوح مختلف و در کشورهای هدف با ایجاد بیمارستان و درمانگاههای عمومی و تخصصی به زائران ایرانی این کشورها، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.
 
وی در رابطه با کشورهای هدف تصریح کرد: مرکز پزشکی حج و زیارت یکی از واحدهای زیر مجموعه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و همکار سازمان حج و زیارت است که عهده‌دار تمام مسائل بهداشتی و درمانی زائران ایرانی در کشورهای عربستان، عراق و سوریه است.
 
ریاض در رابطه با روند انتخاب نیروهای اعزامی یادآور شد: روند انتخاب نیروهای اعزامی به این صورت است که متقاضیان خدمت به زائران در عمره پس از ثبت نام در پایگاه اینترنتی مرکز به آدرس WWW.hmc.ir به ترتیب اولویت ثبت نام فراخوان شده و طی محاسبه تخصصی که توسط پزشکانی که از تجربه لازم برخوردار بوده و سابقه تشرف به سرزمین وحی را دارند، در زمینه‌های داخلی، زنان، اورژانس و نیز مصاحبه عقیدتی انتخاب شده و پس از گذراندن جلسات توجیهی در لیست انتظار اعزام قرار می‌گیرند.
کد مطلب 1347290

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