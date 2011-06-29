فراخوان پزشکان اعزامی به عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ریاض در خصوص اعزام تیمهای پزشکی این مرکز به کشورهای هدف افزود: پیش از شروع عملیات عمره و با عقد قرارداد همکاری با سازمان حج و زیارت نسبت به انتخاب و گزینش نیروهای مورد نیاز از سراسر کشور اقدام و برنامه‌ریزیهای لازم برای اعزام آنان انجام می‌شود.

نماینده رئیس جمهور در شورای عالی جمعیت هلال احمر گفت: این مرکز با جذب و بهره‌گیری از کادر بهداشتی و درمانی مجرب کشور در سطوح مختلف و در کشورهای هدف با ایجاد بیمارستان و درمانگاههای عمومی و تخصصی به زائران ایرانی این کشورها، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.

وی در رابطه با کشورهای هدف تصریح کرد: مرکز پزشکی حج و زیارت یکی از واحدهای زیر مجموعه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و همکار سازمان حج و زیارت است که عهده‌دار تمام مسائل بهداشتی و درمانی زائران ایرانی در کشورهای عربستان، عراق و سوریه است.