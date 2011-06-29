پرداخت بدهی نهادهای اجرایی به دستگاه های خدمت رسان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه های دولتی در تمامی حوزه ها باید نسبت به تسریع در پرداخت معوقات خود به دستگاه های خدمات رسان مثل ادارت آب، برق و گاز اقدام کنند تا این دستگاه ها در خدمات رسانی به سایرین دچار اشکال نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند وضعیت بدهی های خود را قبل و پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها احصا و گزارش آن را به کمیته وصول مطالبات استان ارسال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: از تمامی صاحبان حساب در دستگاه های اجرایی خواسته شده تا نسبت به تسریع در پرداخت قبوض انرژی اقدام کنند.

حسین پور گفت: بدهی به شرکت گاز استان 228 میلیارد تومان است که 25 درصد آن مربوط به مصارف خانگی، 45 درصد صنعتی و 30 درصد نیز مربوط به بخش های خدماتی و نیروگاه های گازی استان است.

وی تصریح کرد: برق منطقه ای نیز در حوزه های مختلف 12 میلیارد تومان از مشترکین اعم از دولتی و خصوصی بستانکار است.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به غیر از بستانکاری که از مشترکین در شهر مشهد دارد، 24 میلیارد تومان از بخش های مصارف خانگی، دستگاه های دولتی، کشاورزی، صنعت و خدمات طلبکار است.

حسین پور افزود: 56 میلیارد تومان طلب شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی از بخش های مختلف هنوز وصول نشده است و اداره آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز چهار میلیارد و 600 میلیون تومان در بخش های مختلف مطالبه معوقه دارد که باید در جهت تسریع در وصول آنها از طریق کمیته وصول مطالبات اقدام شود.