تشکیل سازمان سینمایی ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای‌عالی سینما شامگاه سه‌شنبه به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر تشکیل سازمان نظام صنفی سینمایی به تصویب رسید.



در این جلسه همچنین مقرر شد مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های سینمایی و هنری طبق قوانین سازمان نظام مالیاتی کشور از سوی سینماگران و تهیه‌کنندگان پرداخت شود و در مقابل از محل یارانه‌های اختصاص یافته به حوزه سینما در بودجه سال 90 از ساخت و نمایش آثار هنری حمایت شود.



تشکیل صندوق بیمه فرهنگ و هنر که سرمایه اولیه آن قرار است از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تامین شود، از دیگر مصوبات سومین جلسه شورایعالی سینما بود. همچنین اعضا تصویب کردند قوانین حوزه سینما و تئاتر بازنگری شده و با ساماندهی دوباره در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.



در سومین جلسه شورایعالی سینما، ساخت پردیس سینمایی تهران با هدف احداث کاخ جشنواره‌های سینمایی به تصویب رسید و قرار شد بودجه آن در سال 90 تامین شود.



همچنین شورایعالی سینما تصویب کرد کمیسیون تخصصی این شورا آیین‌نامه‌ای تدوین کند تا بر اساس آن 15 درصد ظرفیت صندلی‌های سینماهای نمایش‌دهنده هر فیلم سینمایی با اختصاص یارانه به صورت رایگان در اختیار افراد قرار گیرد.



در این جلسه بر اتخاذ تدابیری به منظور گسترده‌تر شدن دایره معافیت‌های گمرکی حوزه سینما تاکید شد.



تعدادی از اعضای شورایعالی سینما در این جلسه طی سخنانی برخورد احمدی‌نژاد با سینما را برخوردی شریف و ارزشمند توصیف کرده و اظهار داشتند: سعه صدر و دید جامع و جهانی رییس جمهور در مواجهه با حوزه سینما را باید غنیمت شمرد و این زاویه نگاه را به الگویی در برخورد با سینمای کشور تبدیل کرد.