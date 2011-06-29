مصوبه تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه علمی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: مصوبه تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که در جلسه 688 مورخ 20 اردیبهشت ماه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:



در این ابلاغیه تصریح شده است: آقایان حجةالاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی، حجةالاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی، دکتر منصور کبگانیان و دکتر محمدعلی کینژاد، مطابق قسمت ب شق 1-5 فصل پنجم سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انتخاب می‌شوند.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای ماه جاری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.