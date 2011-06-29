محفل انس با قرآن در مسجد اعظم قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم که شامگاه سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد، استاد محمد علی ده دشتی و استاد احمد ابوالقاسمی از قاریان ممتاز کشوری و بین المللی به قرآئت قرآن پرداختند.



اجرای برنامه توسط گروه تواشی بقیه الله و مداحی عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت (س) به مناسبت ایام شهادت امام موسی کاظم (ع) و نیز برگزاری مسابقه قرآنی و اهدا جوایز به نفرات برگزیده از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.



محمد علی ده دشتی یکی از قاریان ممتاز کشوری که در این مراسم به قرآئت قران پرداخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر برگزاری چنین مراسماتی به صورت مستمر و مداوم در سطح شهر قم و همچنین کشور اظهار داشت: برگزاری چنین محافلی تاثیرات فرهنگی خوبی برای جامعه بخصوص برای جوانان خواهد داشت.



قاری بین المللی قرآن کریم با اشاره به تهاجمات فرهنگی دشمنان از طریق رسانه‌ها افزود: برگزاری محافل انس با قرآن می‌تواند سبب نزدیکی نسل جوان کشور با قرآن شود و همین امر آن‌ها را از خطرات فرهنگی مصون می‌دارد.



تاکید بر بسیج امکانات برای برگزاری محافل انس با قرآن



وی تصریح کرد: باید امکانات بیشتری برای برپایی چنین محافلی در سراسر کشور فراهم کرد تا بتوان این مراسم را نه تنها در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و سطح شهر قم بلکه در تمامی استان‌ها تشکیل داد و جوانان را از این طریق با قران آشنا و مانوس کرد.



استاد احمد ابوالقاسمی نیز در حاشیه برپایی این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری محافل انس با قرآن کریم را سمبل و نمادی برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه برشمرد و اظهار داشت: رهبرمعظم انقلاب در مراسمی در جمع قاریان کشور فرمودند باید جلساتی تشکیل شود که تنها در آن قرآن تلاوت شود.، چرا که صرف برگزاری چنین جلساتی می‌تواند جاذبه ایجاد کند.



مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن عنوان کرد: باید به جایی برسیم که همه افراد جامعه نسبت به استماع و تلاوت قرآن کریم دغدغه داشته باشند و روزانه دقایقی را به این امر اختصاص دهند.



شایان ذکر است، محفل انس با قرآن و عترت هر هفته شبهای سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور قاریان برجسته کشوری در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.