۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۴

اعتراض ها در یونان به خشونت کشیده شد

در پی پافشاری دولت بر تصویت سیاست های ریاضت اقتصادی، اعتراض معترضین به این رویکرد در آتن به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اعتراضات و اعتصابات به سیاست های ریاضت طلبانه دولت یونان که از روز گذشته در آتن آغاز شده، با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

روز گذشته دو اتحادیه مهم کارگری دولتی و خصوصی با کشاندن کارگران به خیابان ها خواستار ممانعت از تصویب سیاست های ریاضت طلبانه اقتصادی در پارلمان یونان شدند.

این اعتراضات منجر به تعطیلی برخی تاسیسات زیر بنایی از جمله بانک ها و سیستم حمل و نقل شهر شد و تا حدودی آن را به حالت نیمه تعطیل در آورد.

معترضین خواستار کنار گذاشتن سیاست های ریاضت طلبانه اقتصادی هستند که به گفته آنها از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در قبال پرداخت وام به یونان به آتن تحمیل شده است.

دو طرف وام دهنده نیز به نوبه خود به یونان هشدار داده اند که اگر ریاضت اقتصادی امروز در پارلمان این کشور به تصویب نرسد آنها از ادامه پرداخت بسته های دیگر کمک های ملی خود داری خواهند کرد.

روز گذشته "کریستین لاگارد" به ریاست صندوق بین المللی پول یکی از نهادهای وام دهنده به یونان برگزیده شد و دقایقی پس از انتخاب شدنش از دولت یونان خواست تا اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را تسریع کند.

