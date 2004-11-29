حجت الاسلام علي نعمت اللهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : براي جلب و جذب جوانان و به طور كلي اقشار مختلف مردم به مساجد ، مي بايست فضا و امكانات اين اماكن مطابق شرايط و خواست هاي روز تغيير كند .

وي با اشاره به اين كه قشر جوان امروز سنتي فكر نمي كند ، گفت : با ايجاد فضاي نو ، همراه با جاذبه هاي جديد مي توانيم بستر لازم را به منظور جلب و جذب اين قشر از جامعه به مساجد موفق عمل كرده و حضور پررنگ آنها را در اين فضاهاي معنوي و انسان ساز ، شاهد باشيم .

حجت الاسلام نعمت اللهي با تأكيد بر اين كه قالب فعاليتهاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي مساجد مي بايست مطابق باخواست دروني جوانان پيش بيني و اجرا شود ، افزود : تجهيز مساجد به سيستم رايانه اي و تقويت كتابخانه هاي مساجد نيز از ديگر مواردي است كه به كارگيري آنها مي تواند انگيزه حضور جوانان در مساجد را ارتقاء بخشد .

وي تأمين اعتبار لازم را از ضرورت هاي اوليه پرداختن به امور مساجد اعلام كرد و گفت : ايجاد تغييرات لازم در مساجد نياز به صرف هزينه دارد ، در صورتي كه اعتبارات اين بخش به شايستگي تأمين شود ، مي توان با پيش بيني برنامه هاي مناسب ، سازنده و جذاب ، به گونه اي ارزشمند در ارتقاء جايگاه مساجد موفق عمل كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با يادآوري اين كه قالب سنتي مساجد فعلي نمي تواند پاسخگوي نيازها و خواست هاي جوانان باشد ، گفت : متأسفانه امروز مساجد كشور به لحاظ برنامه هاي مناسب روز و همچنين تجهيزات فقير هستند كه رفع اين ضعف ها با مساعدت و همكاري مسئولان امر ممكن است .

وي در همين مورد با تأكيد بر اين كه ارتقاء جايگاه مساجد ، عزم و همت عمومي را مي طلبد ، تصريح كرد : مسئولان امر، اقشار مختلف مردم و تمام كساني كه دغدغه اين امر را دارند مي توانند در اين زمينه فعاليت كرده و مؤثر واقع شوند .