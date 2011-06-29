ظاهر شدن چاوز در تلویزیون بعد از 18 روز/ تصاویر جدید هوگو

با افزایش شایعات درباره سلامت هوگو چاوز متحدانش اطمینان می دهند حال وی خوب است و به وظایفش عمل می کند. متحدان چاوز اعلام می کنند که وی پس از یک عمل جراحی اورژانسی در کوبا دوران نقاهت خود را می گذراند، این درحالیست که مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا می گویند غیبت نسبتا طولانی او ناقض قانون اساسی است.

چاوز سفرهای بسیاری را به کوبا داشته و تلاش کرده با سرمایه گذاری به اقتصاد این کشور کمک کند. هوگو چاوز از معدود افرادی بود که هنگام بستری "فیدل کاسترو" مرتبا بر بالینش حاضر شد و تصاویری نیز در این ملاقات ها گرفته شد.

چاوز در دیدار با کاسترو زمانیکه رهبر انقلاب کوبا بستری بود

مقام های دولتی ونزوئلا می گویند 18 روز پیش در جریان همین ملاقات ها دل چاوز به شدت درد گرفت و رئیس جمهوری ونزوئلا به سرعت به بیمارستانی در هاوانا منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

تلویزیون دوتی کوبا (NNTV) شب گذشته تصاویری از فیدل و "رائول کاسترو" را با چاوز که دوران نقاهت خود را در هاوانا می گذارند، نشان داد و این تنها تصاویری است که این مدت از رئیس جمهوری ونزوئلا منتشر شده است.

چاوز به همراه رائول و فیدل کاسترو

تلویزیون دولتی کوبا اعلام کرد چاوز در دیداری دوستانه با کاسترو و اعضای خانواده وی ملاقات کرد و پس از آن در محوطه ای باز قدم زدند.

به گفته تلویزیون دوتی کوبا رائول و فیدل کاسترو روز 18 ژوئن (28 خرداد) در دیدار با چاوز درباره روابط دوجانبه و مسائل بین المللی گفتگو کردند.

چاوز دو روز پس از عمل جراحی یک تماس تلفنی کوتاه را با کاراکاس داشت و چند پیام مختصر و پراکنده را در شبکه اجتماعی توییتر گذاشت و بی خبری از وضعیت رئیس جمهوری ونزوئلا به شایعات دامن زده و این سوالات را ایجاد کرده است که آیا عوارض پس از عمل جراحی وی بیشتر از چیزی بوده که گفته می شد یا اینکه پزشکان مدتی استراحت کامل را برای وی تجویز کردند؟

گروههای مخالف با اشاره به غیبت طولانی چاوز قانونی بودن ادامه رهبری وی بر کشور را زیر سوال برده اند. از سوی دیگر قرار است ونزوئلا چند روز دیگر میزبان یک نشست مهم منطقه ای باشد و اگر تا آن زمان رئیس جمهوری ونزوئلا به کشورش باز نگردد بروز یک بحران جدی چندان دور از ذهن نخواهد بود.