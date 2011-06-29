نشست اجرایی "اوآنا" به کار خود پایان داد

ابه گزارش خبرنگار مهر ازاولانباتور، اختتامیه نشست دو روزه کمیته فنی-اجرایی اوآنا با حضور مدیران ارشد خبرگزاریهای عضو در محل سالن بزرگ آلتای اولانباتور پایتخت مغولستان برگزار شد و طی آن اعضا بر تعامل بیشتر تاکید کردند.

" تو گالخو باسان سورن" مدیرعامل خبرگزاری مونتسامه مغولستان که میزبان این نشست بود در سخنان کوتاهی ضمن تشکر از حضور نمایندگان رسانه ها، نشست را مثبت ارزیابی کرد.

وی نشست را گامی موثر در جهت رشد و توسعه جامعه جهانی خواند و ابراز امیدواری کرد که این نشست در آینده بتواند جامعه رسانه ای منطقه را به سمت همکاری متقابل بیشتر و دسترسی راحت تر به اخبار و فناوری های نوین سوق دهد.

"هیلمی بینگی" رئیس سازمان اوآنا نیز در انتها از مشارکت فعال اعضای اوآنا در نشست اولانباتور و همچنین حضور ارزشمند میهمانان به ویژه میزبانی خوب خبرگزاری مونتسامه مغولستان تقدیر کرد.

طی این نشست، صورت جلسه پایانی مجمع عمومی اوآنا در استانبول نیز به تصویب اعضا رسید. همچنین مقرر شد مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس اوآنا در بانکوک تایلند بر گزار شود.

در حاشیه نشست اولانباتور برای میهمانان، دیدار با مقامات عالی مغولستان و بازدیدهای متعددی از اماکن تاریخی و فرهنگی این کشور نیز تنظیم شده است.