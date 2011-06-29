علی‌اصغر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «دنیای بلور» جلد اول از یک تریلوژی است که جی جی بالارد درباره پیش‌بینی‌هایش از آینده بشریت نوشته و اخیراً در حدود 170 صفحه مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات چشمه راهی بازار می‌شود.

وی افزود: ترجمه کتاب 180 صفحه‌ای «خشکسالی» جلد دوم این سه‌گانه را هم در به پایان برده‌ام و بعد از یک بازخوانی، آن را تحویل ناشر می‌دهم.

بهرامی که تاکنون کتاب‌های «بُرج» و «منطقه مصیبت‌زده» و «ساحل پایانی» بالارد را ترجمه و راهی بازار کرده است، درباره سه‌گانه اخیر او نیز گفت: شرایط آخر‌الزمانی و وضعیت آپوکالیپسی محور این تریلوژی نیز هست؛ «دنیای بلور» درباره جنگلی است که کم کم تبدیل به بلور می‌شود که این نشانه دو چیز است؛ یکی نابودی خودِ جنگل و دیگری تبدیل آن به بلورهایی زیبا. بالارد بر اساس همین پارادوکس و واکنش انسان به آن، رمان را پیش می‌برد.

به گفته این مترجم قسمت «خشکسالی» کتاب دوم این تریلوژی هم درباره بحران آب است که انسان دچار آن خواهد شد و آنگونه که بالارد پیش‌بینی ‌کرده جنگ قرن 21 بر سر آب است و به جای پول مبادله خواهد شد.



وی در عین حال با اشاره به نایاب بودن جلد سوم این سه‌گانه در آمریکا، ابراز امیدواری کرد به زودی با تهیه آن کار ترجمه‌اش را آغاز کند.



جیمز گراهام بالارد رمان‌نویس انگلیسی در گونه ادبیات پادآرمانشهری (Dystopian literature) است که با «تصادف» به شهرت رسید؛ رمانی که در آن توانایی انسانی در خودویرانگری به ‌وسیله فناوری ساخته خودش به نمایش گذاشته شده است. «جزیره بتون»، «امپراتوری خورشید»، «شبهای کوکائین»، «بیلنیوم» و «مرد ناممکن» از دیگر آثار این نویسنده هستند.