مجلس با کلیات ادغام 4 وزارتخانه موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی لایحه دو فوریتی ادغام دو وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعی" و "صنعت و تجارت" را در دستور کار داشتند و نهایتاً پس از استماع سخنان موافق و مخالف و نماینده دولت با 154 رای موافق، 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با کلیات این لایحه دو فوریتی موافقت کردند. 22 نماینده حاضر در مجلس نیز ر این رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس روز گذشته با دو فوریتی این لایحه موافقت کرده بودند.

هم اکنون مجلس در حالی وارد دستور کار بررسی جزئیات این لایحه دو فوریتی شده است که از 290 کرسی مجلس هشتم در ساختمان بهارستان طبق اعلام تابلوی حضور نمایندگان 96 کرسی آن خالی است.

مصوبات مجلس با حضور حداقل 194 نماینده در صحن رسمیت می یابد.