تعهد به ایجاد 14 هزار شغل در بخش صنعت مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور صبح دوشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری صنایع کاغذ اطلس برگ در شهرک صنعتی بابلکنار گفت:11طرح صنعتی با حجم سرمایه گذاری بیش از18میلیارد تومان با میزان اشتغالزایی380 نفردر سطح استان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه اداره کل صنایع استان متعهد به ایجاد 14 هزار شغل در بخش صنعت و معدن در سال جدید شده است افزود: این میزان نسبت به سال قبل سه برابر افزایش دارد.

ولی الله فرزانه، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و سیاست دولت در جهت ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: با توجه به جمعیت جوان جویای کار و ضرورت ایجاد اشتغال، دولت متعهد شده تا 2.5 میلیون شغل ایجاد کند که این امردر سایه همت و تلاش همه مسئولان محقق می شود.

وی افزود: مازندران دراین زمینه متعهد شده که بیش از100هزار شغل در بخش های تولیدی، صنعت،کشاورزی و گردشگری ایجاد کند.

فرزانه از مهم ترین برنامه های تحول اقتصادی را طرح اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: دولت به جهت ایجاد بنگاههای زودبازده وحمایت و تقویت مراکز صنعتی و تولیدی، بانکها را موظف به ارائه تسهیلات به این واحدها کرده تا منابع تسهیلاتی به سمت تولید سوق داده شوند.