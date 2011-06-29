اصفهان بهترین گزینه برای برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدهاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی سهشنبه شب در آیین افتتاح پروژه عمرانی شهید ستاری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان در رقابت با دو شهر و یک منطقه آزاد برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد، عهده دار برگزاری این اجلاس شده است، افزود: بدون شک استان اصفهان ظرفیتهای بالایی برای برگزاری این اجلاس دارد و به یقین در برگزاری این اجلاس موفق خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصفهان همواره در انجام فعالیتهای منحصر به فرد پیشتاز بوده است، اظهار داشت: اصفهان به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد اقدام به احداث یک سالن بسیار درخور توجه کرده که امیدواریم با احداث مطلوب این سالن و بهرهبرداری از آن، جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی سربلند شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احداث سالن اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در شهر اصفهان پیشرفت مطلوبی داشته و استانداری و شهرداری اصفهان موفق شدهاند در این مدت کوتاه اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانند.
وی با تاکید بر اینکه در احداث سالن اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در اصفهان باید موارد خاصی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: توجه به معماری اسلامی در احداث این سالن یکی از ضروریات است و امیدواریم با پیگیریهایی که در این ارتباط انجام میشود، جلوه معماری اسلامی را در سالن سران اصفهان شاهد باشیم.
لاریجانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اجرای پروژههای بزرگ عمرانی در سطح شهر اصفهان، بیان داشت: شهر اصفهان طی سالهای اخیر رشد و توسعه قابل توجهی به دست آورده به طوری که پیشرفت این شهر در پروژهها و مسائل عمرانی قابل مقایسه با دیگر کلانشهرها و شهرهای کشور نیست.
وی تاکید کرد: اقدامات و پروژههای مدیریت شهری اصفهان ماندگار و اساسی به شمار میرود که این مهم، قدرت و توانمندی مدیران شهری را به نمایش گذاشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران شهری اصفهان باید توجه ویژهای به رفع مشکلات شهری داشته باشند، گفت: اصفهان از جمله شهرهای نمونه کشور در حوزه شهروندی و شهروندمداری به شمار میرود و بر همین اساس امیدواریم اکنون که انتظارات تمامی مسئولان و شهروندان از این شهر بالا رفته است، همچنان شاهد رشد و توسعه و پیشرفت اصفهان باشیم.
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