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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

تیم‌های بوکس ایران عازم رقابت های برون مرزی می‌شوند

تیم‌های بوکس ایران عازم رقابت های برون مرزی می‌شوند

نخستین گروه بوکسورهای ایران روز جمعه برای حضور در رقابت‌های جام ریاست جمهوری عازم اندونزی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تیم بوکس کشورمان روز جمعه عازم جاکارتای اندونزی می شود تا در رقابت های جام ریاست جمهوری که از یازدهم تا هجدهم تیرماه برگزار می شود، شرکت کند. هدایت این تیم بر عهده علیرضا استکی است.

دومین تیم بوکس با مربیگری غلامرضا کریمی روز یکشنبه عازم اوکراین می شود و در رقابت های این کشور که تا نوزدهم تیرماه ادامه پیدا می کند، شرکت خواهد کرد.

تیم سوم بوکس ایران هم با هدایت حسین نهرودی در رقابت های روسیه که از بیستم تا بیست و پنجم تیرماه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.  

نفرات برتر این سه رویداد در قالب تیم ملی بوکس ایران در رقابت های قهرمانی آسیا که از 12 مرداد ماه به میزبانی کره جنوبی آغاز می شود، شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1347321

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